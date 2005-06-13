شش تيم داخلي دررقابتهاي جودو جام فجر شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها طي روزهاي 8 تا 10 تيرماه درسالن شهيد افراسيابي تهران برگزارخواهد شد كه 6 تيم داخلي به مصاف رقباي خارجي خود خواهند رفت. خراسان رضوي، خراسان شمالي، كرمانشاه، فارس و2 تيم از ملي پوشان جوان، 6 تيمي هستند كه دراين رقابت ها به ميدان مي روند.
براي حضوردراين مسابقات ملي پوشان صاحب نام از جمله ميراسماعيلي و ميران حضور نخواهند داشت ولي نفراتي چون ملك محمدي، حاجي آخوند زاده، رودكي، ذكريا و ... در قالب همين 6 تيم به ميدان مي روند. براي حضور در اين مسابقات تاكنون كشورهاي چين، پاكستان، ارمنستان، آذربايجان، تاجيكستان، سيرالئون و سوريه اعلام آمادگي كرده اند.
رقابت هاي بين المللي جودوجام فجردرحالي تيرماه سالجاري برگزارخواهد شد كه تاكنون شش تيم خارجي براي حضور در اين رقابتها اعلام آمادگي كرده اند.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها طي روزهاي 8 تا 10 تيرماه درسالن شهيد افراسيابي تهران برگزارخواهد شد كه 6 تيم داخلي به مصاف رقباي خارجي خود خواهند رفت. خراسان رضوي، خراسان شمالي، كرمانشاه، فارس و2 تيم از ملي پوشان جوان، 6 تيمي هستند كه دراين رقابت ها به ميدان مي روند.
کد مطلب 194641
نظر شما