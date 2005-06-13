ادعاي نماينده كنگره آمريكا : اسامه بن لادن بارها از ايران ديدار كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"كرت ولدوم " نماينده جمهوريخواه كنگره آمريكا درمصاحبه با شبكه ان بي سي " در ادامه ادعاهاي خود افزود: رهبر گروه القاعده بارها به ايران تردد كرده است اما وي درپاسخ به اين سوال كه آيا هم اكنون بن لادن درايران بسر مي برد ابراز بي اطلاعي كرد.

وي افزود: من اطلاعاتي را كه ازيك منبع ايراني به نام "علي" دريافت كردم به سازمان جاسوسي مركزي آمريكا (سيا) ابلاغ كردم .

ولدوم ابراز داشت: من درطول 5 ماه گذشته اطلاعاتي مبني براينكه اسامه بن لادن دوبار از ايران ديدن كرده است را در اختيار سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) گذاشتم و به آنها گفتم رهبر القاعده دو سال است كه در روستاي كوچك ايراني موسوم به لاديز در نزديكي مرز پاكستان بسرمي برد.

اين مسئول شاخه سازمان سيا درپاريس به خبرنگاران سيا اعلام كرد : من پس از اينكه چهارباربا اين ايراني ديداركردم دريافتم كه وي منبع مورد اعتماد نيست .



لازم به يادآوري است كه در برابر سيل تهاجمات تبليغاتي كاخ سفيد در سالهاي گذشته ، جمهوري اسلامي ايران ازدو سال پيش بارها ادعاي مقامات دولت آمريكا مبني برحضور بن لادن دراين كشور را رد كرده است.