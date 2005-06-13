بعيد مي دانم انتخابات دو مرحله اي شود// همه بايد به منتخب ملت ايران براي پيشرفت كشور كمك كنيم

به گزارش خبرنگاري سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز با شركت در يك كنفرانس خبري به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ در زمينه هاي مختلف پاسخ گفت.

محمود احمدي نژاد درآغاز اين كنفرانس خبري در سخناني ملت ايران را ملتي بزرگ با ريشه هاي عميق فرهنگي و تمدن ساز معرفي كرد و گفت: امروز درحيات جديد ايران و دوراني كه يك دولت وابسته به نظام سلطه كنار رفته و ايران استقلال و آزادي را تجربه مي كند، انتخابات از اهميت خاصي برخوردار است.

وي با بيان اينكه ملت ايران تصميم گرفته است روي پاي خود بايستد و به دنبال جامعه اي پيشرفته ، مقتدر و اسلامي و نمونه است افزود: ملت ايران فرصت دوباره يافته تا نقش اصيل و يگانه اي را در عرصه فرهنگ ، سياست و اقتصاد و تمدن جهان ايفا كند.

اين كانديداي رياست جمهوري اظهار داشت: پس از 8 سال توسعه اقتصادي و 8 سال توسعه سياسي ملت اكنون در آستانه انتخابي بزرگ قرار گرفته وانشا الله يك بار ديگر شاهد انتخابات گسترده و سرنوشت ساز و آگاهانه از سوي مردم خواهيم بود.

احمدي نژاد گفت: نامزدها به نمايندگي ازسلايق و گرايش هاي مختلف در انتخابات حضور يافته اند و با تمام تلاش ديدگاههاي خود را براي جلب افكار عمومي اعلام مي كنند، رقابت درانتخابات ، امري لازم است اما تجربه نشان داده است با پايان يافتن رقابت رفاقت ها آغاز مي شوند و همه دست در دست هم براي آباداني ايران تلاش مي كنند.

شهردار تهران گفت: منتخب ملت هر كس كه باشد بايد مورد حمايت و همكاري همه اقشار، سلايق و دلسوزان نظام قراربگيرد.

احمدي نژاد با اشاره به بمب گذاري اخير در اهواز، تهران و قم ، گفت: متاسفانه هرگاه ملت ما درآستانه يك پيروزي وحركت بزرگ قرارمي گيرد دست هاي بدخواه ملت بيرون مي آيد و صحنه هاي نامناسبي را مي آفرينند واين حوادث حاصل بدخواهي كساني است كه هيچ گاه نمي خواهند افتخارو حركتهاي غرور انگيز ملت ايران را شاهد باشند.

اين كانديداي رياست جمهوري از وزيران اطلاعات و كشورخواست ريشه عوامل را به طور جدي شناسايي و گزارش شفاف و روشني را به ملت ارايه كنند و در روزهاي سرنوشت ساز تا انتخابات را دقت و مراقبت بيشتري را از امنيت كشور بعمل آورند.

گزارش خبرنگار"مهر" مي افزايد احمدي نژاد سپس به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ گفت.

خبرنگاري ازاحمدي نژاد پرسيد پيش بيني شما از نتيجه گيري انتخابات چيست و وي گفت: آراء مردم در اين سه روز شكل مي گيرد. شيب ملايمي ازهفته گذشته شروع شده مردم وارد ارزيابي و تصميم گيري شدند ، البته پيش بيني نتيجه مشخص نيست اما گمان مي كنم انتخابات يك مرحله اي خواهد شد.

وي تاكيد كرد: با بررسي و مطالعه جدي وارد عرصه شدم و تا پايان انتخابات و روز 27 خرداد در صحنه حضور خواهم داشت و به منتخب ملت هم كمك مي كنم و احترام مي گذارم.

خبرنگاري از احمدي نژاد پرسيد چرا هرروزاخباري درباره كناره گيري شما از عرصه انتخابات منتشرمي شود و او پاسخ داد : بارها و بارها گفته ام با بررسي هاي دقيقي كه انجام داده ام وبا مطالعاتي كه صورت گرفته به دورازحمايت هيچ حزب و گروهي تصميم به شركت در انتخابات گرفته ام و نامزد مستقل هستم وخود را براي خدمت به ملت آماده كرده ام .

وي گفت: اينها همه جنگ رواني است واكنون كه عرصه خدمت ، تلاش و فداكاري بيشتري براي من فراهم شده هيچگاه قصد كنار گيري ندارم اما متاسفانه عده اي اصراردارند اين موضوع را هر روز رسانه اي كند .

شهردار تهران درعين حال گفت : تشخيص با ملت ايران در 27 خرداد است .

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظري كه به او و هوادارانش نسبت داده شده مبني براينكه مخالف حضورنظاميان درانتخابات هستند، گفت : بنده هيچ نماينده اي براي مناظره و مصاحبه به هيچ جا اعزام نكرده ام ، سخنگو هم ندارم و افرادي كه در مناظرات شركت كرده اند تنها نقطه نظرات خود را بيان كرده اند .

شهردار تهران با تاكيد براينكه درقانون منعي براي حضور هيچ قشري براي حضور و فعاليت درعرصه سياسي وجود ندارد افزود: به كساني كه اكنون خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، احترام مي گذارم و دستشان را مي بوسم . كانديداهاي موجود با طراحي، تحليل و برنامه خاصي وارد عرصه شده اند و ما همه مي خواهيم كشوررا بسازيم و قطعا هركس انتخاب شد مورد احترام همه است و بنده او را حمايت مي كنم و توان خود رابراي اعتلا و گسترش عدالت و پيشرفت در اختيار دولت او قرار خواهم داد. البته ضعف ها و نقص ها بايد گفته شود .

خبرنگارديگري ازاحمدي نژاد درباره حمله به تجمعات و سخنراني هاي اصلاح طلبان سوال كرد و وي گفت : بارها تاكيد كرده ام كساني كه فضا را متشنج مي كنند دوستدار ملت ايران نيستند، ما فكر مي كنيم بايد در يك فضاي آرام و دوستانه نگرش ها مطرح شود و نقدها صورت بگيرد.

وي تاكيد كرد: در يك فضاي آرام و منطقي بايد افكار و انديشه ها مطرح شودو البته در گذشته شاهد حركات مشكوك اينچنيني بوده ايم كه متاسفانه هيچگاه مسئولان سياسي و امنيتي آن را ريشه يابي نكرده اند و برخورد قاطعي با خاطيان و مقصران صورت نگرفت.

اين كانديداي رياست جمهوري اظهارداشت : در همين جا از وزير كشور و اطلاعات مي خواهم اين موضوع را ريشه يابي كنند و مقصران را به دادگاه معرفي نمايند و اگريك طرح تبليغاتي در ميان است آن را نيز اعلام كند.

احمدي نژاد درباره زنداني شدن گنجي نيز گفت: همه بايد تابع قانون باشيم. آزادي با رعايت قانون امكان پذير است. مخدوش كردن مرزهاي قانوني آزادي را قرباني مي كند . من درباره افراد تاكنون اظهار نظر نكرده ام.

خبرنگاري از احمدي نژاد درباره ارتباط انفجارهاي ديروز اهواز و تهران با مسائل عراق پرسيد و وي گفت: آنچه صورت گفت چندعمليات انفجاري بود كه ربطي با عراق ندارد البته بايد ريشه يابي شود و عوامل و عناصر آن معرفي شوند معمولا اين اقدامات خرابكارانه توسط افراد بد انديش وابسته به كساني كه اعتلاي ايران را بر مي نمي تابند صورت مي گيرد.

ازاين كانديداي رياست جمهوري درباره برنامه هاي فرهنگي و هنري وي در دولت آينده سوال شد واحمدي نزاد گفت : نگاه به همه عرصه ها در ايران اسلامي نگاهي فرهنگي است ، هدف از همه برنامه تعالي انسان وجامعه دريك بستر فرهنگي است . برنامه چشم انداز بيست ساله كشور نيز مبتني بر فرهنگ ، علم و معنويت است.

وي تاكيد كرد: انقلاب اسلامي انقلابي فرهنگي است و اولويت فعاليتهاي دولت آينده نيز بايد ترويج و گسترش فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي باشد ودولت آينده بايد تمام امكانات و تسهيلات را براي حمايت از فعاليتهاي فرهنگي جوانان به منظور تعالي فرهنگ ايراني و اسلامي انجام دهند.

احمدي نژاد گفت: دريك فضاي فرهنگي و هنري سالم آزادي سياسي و فرهنگي و عدالت امكان پذير است . ما دردولت آينده شاهد شكوفايي و توليد فرهنگ و هنر براي اعتلاي ايران خواهيم بود.

از شهرداراصولگراي تهران سوال شد اگر معين رئيس جمهورشود چه تعاملي با وي خواهد داشت واحمدي نژاد گفت: كانديداهايي كه وارد عرصه شدند همگي مورد حمايت قانون هستند و صلاحيت لازم را دارند و ما نمي توانيم براي ملت تعيين تكليف كنيم كه به چه كسي راي دهند من تاكيد مي كنم بايد از فردي كه انتخاب مي شود حمايت كرد انتخاب ملت به ضرر ملت نيست و براي تعالي كشور است.

خبرنگاري ازاحمدي نژاد پرسيد موضع شما عليرغم اينكه شما جزو جمعيت ايثارگران هستيد و اين جمعيت از كانديداي ديگري اعلام حمايت كرده اند ، چيست و وي دراين باره گفت: من در انتخابات ازحمايت هيچ گروه وحزبي برخوردارنيستم وستادهاي انتخاباتي بنده نيز خودجوش و مردمي است .

احمدي نژاد گفت : مهم اين است كه بتوانم ديدگاههاي خود را براي مردم بيان كنم. ما مسلمانيم و آزادي عمل داريم و آنچه يك سازمان يا تشكل اعلام مي كند بايد مبنا قرار بگيرد وبه هرحال اين جمعيت قبلا ازكانديداي ديگري حمايت كرد.

وي ادامه داد: من در شهرداري غير ازحمايت شوراي شهر، ازحمايت هيچ حزب و گروهي برخوردار نيستم. مديريت ما در شهرداري و شوراي شهر حزبي و گروهي نيست كه انتظار داشته باشيم احزاب و گروهها از ما حمايت كنند.

احمدي نژاد درپاسخ به سوالي تحول درساختار اداري ، حل مشكل اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان، مبارزه با فقر فساد و تبعيض و مبارزه با فساد اداري را اولويت اول خود اعلام كرد.



وي با بيان اينكه سرمايه گذاري ها بايد با جهت گيري توزيع مناسب و عدالت و اشتغال زايي در كشور انجام شود ، تاكيد كرد: نگاه به معلمان ، كارگران؛ كشاورزان وبازنشستگان بايد به سرعت تغيير كند . رفع مشكلات كارگري تحكيم پايه هاي آباداني روستا و سازماندهي اجتماعي روستاها نيزبايد در اولويت اول كاردولت آينده قرار بگيرد.

خبرنگاري به احمدي نژاد گفت: اينكه اصولگرايان به اجماع نرسيده اند آيا به معناي اين نيست كه همه كانديداها مي خواهند به قدرت برسند و كسي به دنبال خدمت نيست و احمدي نژاد گفت: مگر در انتخابات به جز اصولگرايان كانديداي ديگري وجود ندارد مگر آنها به دنبال خدمت نيستند، چرا شما از ما مي پرسيد .

احمدي نژاد گفت: خدمت دراين نيست كه يك نفرمعرفي شود چرا كه توزيع اراء درحوزه هاي اجتماعي به گونه اي است كه براي رسيدن به خدمت بيش از يك نفر بهتر است در صحنه بماند.

وي گفت: اين حرفها هم جزو جنگ رواني است كساني و گروههاي سه تايي و چهار تايي در انتخابات شركت مي كنند و با هم اجماع نمي كنند و قدرت طلب معرفي نمي شوند اما اصولگرايان قدرت طلب معرفي مي شوند. كساني كه انگيزه هاي دروني مردم را نمي دانند دست به اين گونه سخنان مي زنند و مردم و كانديداها را متهم مي كنند.

وي در پاسخ به سوالي از اين سخن احمدي نژاد كه تا كنون دولت اسلامي درايران بر سر كارنبوده توضيح خواست و وي گفت : خوشبختانه حركت سازندگي و اصلاحات در كشورتا حدودي موفق انجام شده اما دولت اسلامي يعني دولتي كه همه برنامه ها و رويكردهاي آن مبتني بر اسلام باشد و اين با توسعه اقتصادي وسياسي ليبرال متفاوت است.

احمدي نژاد افزود: سخنان من به مفهوم زيرسوال بردن خدمات دولتهاي گذشته نيست، زيرا اين دولت ها متكي بر افكار ودريافت هاي خود فعاليت كردند و من معتقدم نگاه اسلام به اقتصاد متفاوت است و متكي بر عدالت است . ما درسال هاي گذشته عليرغم توسعه اي كه دركشور صورت گرفت ؛ شاهد گسترش فقروتعبيض وفساد بوديم و اميدواريم دولت اسلامي بتواند يك گام تكاملي درجهت ادامه حركت انقلاب اسلامي براي استقرار عدالت بردارد.

ازاحمدي نژاد سوال شد: چرا در مهلت 45 روزه اي كه وعده داده بوديد آسفالت خيابانهاي تهران ترميم نشد و وي با رد اين موضوع گفت: خوشبختانه حركت سازندگي كه در طول 2 سال گذشته درشهرداري تهران صورت گرفت از40 سال گذشته بيشتر بوده است.

شهردارتهران اضافه كرد: ما درريشه يابي مشكلات و اجراي عمليات سازندگي در تهران بويژه تثبيت وضع قيمت مسكن و ترافيك شاهد موفقيت چشمگيري بوديم و دربازيافت زباله نيز توانستيم با بازيافت پيش از6400 تن زباله در طول 45 سال اخير و صرف تنها سه ميليارد تومان توسط متخصصان داخلي نقطه مثبتي در كارنامه خود در شهرداري به جاي بگذاريم.

يك خبرنگاركويتي درباره سرنوشت رابطه ايران با آمريكا ازاحمدي نژاد سئوال كرد و وي گفت: انقلاب اسلامي به دنبال گسترش رابطه با همه كشورهاست واساس سياست خارجي ما برتعامل مثبت با جهان است. اما روزي كه انقلاب پيروز شد و حضرت امام فرمود نه ظلم مي كنيم و نه زير بار ظلم مي رويم و با حفظ استقلال وآزادي ملت ايران توصيه روابط دردستوركار قرارگرفت و متاسفانه نظام سلطه به عناوين گوناگون در صدد محدود كردن ملت و ضربه به استقلال و آزادي ايرانيان است و محاصره اقتصادي ايران را دچار آسيب هايي كرده اند و آمريكا براي ضربه زدن به انقلاب و فشار به مردم رابطه خود را با ايران قطع كرد .

احمدي نژاد قطع رابطه آمريكا با ايران را با هدف ضربه زدن به ملت ايران عنوان كرد وافزود: اكنون نيزاصراراين كشور بر رابطه براي ضربه زدن به ملت ايران است.

وي گفت : ملت ايران اگر بخواهد روي پاي خود بايستد فرصت هاي فراواني براي سربلند زيستن دارد، آن روز كه كشور ما در حال جنگ بود و همه كشورها با دشمن ما متحد شدند، ملت دست نيازبه سوي ديگران دراز نكرد و امروز به لطف الهي نظام ايران با ثبات است و زيرساخت هاي اقتصادي و سياسي نيز مهيا است و گام به گام با مشاركت و فعاليت مستمركشورپيشرفت مي كند ومي توانيم قاطعانه اعلام كنيم اكنون نيازي به پذيرش يك رابطه تحميلي نداريم اما اگر آمريكا دست ازخصومت ورزي بردارد و حقوق ملت را تعديه كند امكان بررسي رابطه وجود خواهد داشت.

خبرنگاري ازاحمدي نژاد پرسيد اگررييس جمهور نشويد چه مي كنيد؟ و وي پاسخ داد: من با بررسي ومطالعه تصميم به شركت در انتخابات گرفته ام و تا پايان خواهم بود و هر كس منتخب ملت ايران باشد منتخب همه ماست و همه بايد كمك كنيم و درخدمت ملت و پيشرفت كشور باشيم .

شهردار تهران اظهارداشت : اگررييس جمهورنشدم، كارخود را در شهرداري دنبال خواهم كرد وخوشبختانه در20 روز اخير نيز كه بخش قابل توجهي از وقت من صرف امور انتخاباتي شد ؛ شهرداري در يك سازماندهي مناسب كار خود را به خوبي دنبال كرد البته ساعاتي از روز را من هنوز درشهرداري كارمي كنم .

احمدي نژاد گفت: طبيعي است تا زماني كه شوراي شهر بخواهد من شهردار تهران خواهم بود وبه وظيفه خود عمل مي كنم .

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي ديگري در باره تخريب كانديداها درروزهاي اخيرنيز گفت : اگرچه حجم تخريب بالا نيست، اما متاسفانه برخي به دورازاخلاق اسلامي و انتخاباتي براي اثبات خود به تخريب روي آورده اند و من همين جا اعلام مي كنم هيچ كس درستادهاي مردمي وسايت هاي مردمي هواداراينجانب تاكنون اين كاررا انجام نداده اند واميدوارم در روزهاي آينده نيز مراقبت كنند.

شهردارتهران گفت: در دفاع از حقوق مردم و طرح مشكلات به دورازتخريب شخصيت و حييثت با شجاعت و جديت سخن خواهم گفت و معتقدم بايد ضعف هاي گذشته را با صداقت و صراحت براي اصلاح بيان كرد.

خبرنگاري از احمدي نژاد درباره پرونده هسته اي ايران و رابطه با اروپا سوال كرد و وي گفت : ملت ايران دررشد علمي و پيشرفت درعرصه هاي فناوري جدي است ما به رشدي درون زا و توسعه اي بومي دست يافته ايم ومثل ديگران فناوري وارداتي نداشتا ايم كه اگر از آنها گرفته شود ناراحت نشوند اما ملت ايران دردستيابي به فناوري صلح آميزهسته اي جدي است هر چند عده اي برخلاف قوانين بين المللي اين موضوع را نخواهند.

وي تاكيدكرد: ملت ايران دردفاع ازمنافع ملي و حقوق اصيل خود ثابت قدم است.

احمدي نژاد گفت: فكرمي كنم پرونده هسته اي با مقداري تدبيروگذرزمان حل خواهد شد ولي اين كه كسي فكر كند ملت ايران به خاطر فشارهاي عده اي زياده طلب دست از حقوق خود بردارد تصوري غلط است.

شهردار تهران تاكيد كرد: درسياست خارجي قائل به گسترش و تعميق روابط به دنيا هستيم و اولويت اول ما ارتباط با دنياي اسلام و حوزه تمدن ايران و كشورهايي است كه با ايران احترام آميزو بدورازخصومت رابطه دارند.

احمدي نژاد تصريح كرد: ما در آينده با اتكا به اراده مردم و اقتدار ملي شاهد گسترش و تعميق ارتباطات خواهيم بود.

وي در پايان اين كنفرانس خبري در سخنان كوتاهي از ستادهاي مردمي خود كه درتبيين واعلام مواضع و ديدگاههايش، او را ياري كرده اند تشكر كرد و افزود: من در پيام به ستادهاي مردمي اعلام كردم با انجام تبليغات رنگارنگ و اسراف آميزغربي كه هزينه سنگيني به دنبال دارد مخالفم وعرصه انتخابات را عرصه رقابت ، صداقت، محبت و معرفي به دورازتخريب ومخدوش كردن چهره ديگر كانديداها مي دانم و اميدوارم ستادهاي مردمي اينجانب نيز كه تاكنون ضوابط اخلاقي و انتخاباتي را رعايت كرده اند تا پايان به اين منوال عمل كنند.

احمدي نژاد در ادامه افزود: ازتمام كساني كه با تفكر آبادگري به من كمك كردند و به ويژه از شوراي اسلامي شهر تهران كه نماد آبادگري و آباداني در ايران است به خاطر تشويق ، حمايت ، كمك و همراهي بويژه از شخص آقاي مهندس چمران كه نام ايشان نماد مقاومت و پايداري ملت ايران است تشكر مي كنم و به راي ملت در 27 خرداد احترام مي گذارم.