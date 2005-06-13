اردوي تيم ملي جودو تا يازدهم تيرماه تعطيل مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" به دليل برگزاري مسابقات بين المللي جام فجر تمرينات تيم ملي تعطيل مي شود و پس از پايان اين مسابقات ، از روز 11 تيرماه دورجديد تمرينات اين تيم از سر گرفته خواهد شد. قراراست مربيان تيم ملي با شروع دور تازه تمرينات تيم ملي با انجام مسابقات انتخابي تركيب اصلي تيم ملي را براي حضور در رقابت هاي جهاني مصر اعلام كنند.

عليرضا اميني سرمربي تيم ملي هم اكنون درسفر حج به سر مي برد و تمرينات اين تيم زيرنظرمحمدرضا حاج يوسف زاده و مجيد زارعيان دنبال مي شود.