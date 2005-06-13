50 اثر در قالب هاي رئال، هنرمفهومي، كلاژ، امپرسيونيسم و ...

"منوچهر نيازي "- نقاش معاصر كشورمان در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، گفت: امروز وضع درعرصه تجسمي به خصوص در زمينه نقاشي مطلوب نيست . چرا كه جوانان نقاش عمقا به اين هنر نمي پردازند.

وي با اعلام اين مطلب در خصوص نمايشگاه اخير خود گفت: اين نمايشگاه كه مروري برآثار پنجاه ساله من است ، در نگارخانه "بهاران" برگزارمي شود.

وي افزود: پنجاه اثر دراين نمايشگاه به نمايش در مي آيد كه شامل يك عمر تلاش مداوم من در اين زمينه است . رئال ، هنر مفهومي ، كلاژ، امپرسيونيسم و.... از جمله سبك هايي هستند كه درنمايشگاه اخيرمن به چشم مي خورند.

" نيازي " تصريح كرد: امروزه وضع نقاشي در مملكت ما خوب نيست.دليلش هم اين است كه بچه هاي نقاش ما به شكل ريشه اي كارنمي كنند. اگر دقت داشته باشيد مي بينيد كه نقاشان امروز تماما رنگ باز شده اند. نه اين كه فكر كنيد من با هنر مدرن يا ويدئو آرت ها مخالفم ، نه . حرف من سراين است كه نقاشان امروز بنيادي و اساسي كار نمي كنند.

وي افزود:از نظر من سبك چندان هم مهم نيست. مهم اين است كه نقاش كار خود را اصولي و درست انجام دهد. امروز جوانان از پشتوانه خوبي در عرصه هنرهاي تجسمي برخوردار نيستند و اين خوب نيست . جوانان نقاش براي تداوم درنقاشي به چنين حمايت هايي نياز دارند.

شايان ذكر است، نمايشگاه مروري برآثار اين نقاش هفده تيرماه درنگارخانه بهارافتتاح مي شود و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت .