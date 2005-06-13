آب كرج براي مردم اين شهر ضرورت دارد / در صورت رياست جمهوري با طرح انتقال آب رودخانه كرج موافقت نمي كنم

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در كرج اظهار داشت: مردم كرج به دليل همجواري با تهران از مظلوميت برخوردارند و مشكلات فراواني از شهر تهران بر آنها هموار شده است.
لاريجاني در خصوص طرح انتقال آب رودخانه كرج گفت: مردم هر شهري در مورد استفاده از آب رودخانه هاي آن شهر در اولويت قرار دارند. درخصوص رودخانه كرج نيز مردم اين شهر در اولويت هستند و در صورت رياست جمهوري با اين طرح موافقت نخواهم.
وي ادامه داد: تسهيلات لازم براي آرامش و رفاه مردم كرج در حد مورد نياز آنها مهيا نشده است و بايد به نيازها و امكانات رفاهي كرج توجه خاصي شود.
دكتر لاريجاني اضافه كرد: امكانات ورزشي، فرهنگي و هنري كرج متناسب با جمعيت دو ميليون نفري اين شهر نيست و بايد نيازهاي امروز جوانان كرج را متناسب با سلايق مختلف آنها درنظر گرفته و تأمين كنيم.
وي مساله محيط زيست كرج را از مسايل مهم دانست و خاطرنشان كرد: از سالها پيش بسياري از باغات مهم كرج تخريب و تبديل به ساختمان هاي چند طبقه شده است.
دكتر لاريجاني تصريح كرد: مساله باغ سيب مهرشهر كرج نيز همچنان در كش وقوس است و احتمال از بين رفتن اين باغ وجود دارد كه اين مساله براي محيط زيست كرج نگران كننده است.
كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تأكيد كرد: شهر كرج در سطحي است كه بايد توجه خاصي از سوي مديران و مسئولان به اين شهر صورت گيرد و در زمينه استان شدن كرج نيز بايد اهتمام لازم صورت گيرد.
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