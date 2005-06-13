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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴

مازندران پيشتازاولين مرحله ليگ تيراندازي باشگاههاي جانبازان و معلولين

درپايان اولين مرحله ازسومين دوره مسابقات ليگ باشگاههاي تيراندازي جانبازان و معلولين تيم مازندران درصدرجدول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مرحله 98 ورزشكاردر قالب 9 باشگاه ازهشت استان كشورحضورداشتند كه بعد از مازندران تيم هاي خوزستان و تهران الف دوم و سوم شدند. در اين دوره ازمسابقات دوركورد كشورنيزجابجا شد. دركلاسA1 رمضان صالح نژاد توانست امتياز 592 را بدست آورد كه ركورد كشوررا كه متعلق به خودش و امتياز 586 را جابه جا نمايد، همچنين محمد حسين افلاطون از خوزستان و دركلاس A2 توانست ركورد 598 كه ركورد جديدي دركشور بود را به نام خود به ثبت برساند.

کد مطلب 194655

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