انتصاب يك زن به سمت وزارت براي اولين بار در تاريخ كويت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، شيخ صباح الاحمد نخست وزير كويت معصومه المبارك يك شخصيت دانشگاهي ليبرال و فعال در امور زنان را به عنوان اولين زن تاريخ اين كشور منصوب كرد.



بر اين اساس خانم المبارك به سمت وزير برنامه ريزي و توسعه اداري منصوب شد.



وي درگفتگو با روزنامه الخليج تصريح كرد كه انتصاب وي به عنوان اولين وزير زن در تاريخ كويت قدرت زنان و شايستگي آنها را براي انجام ماموريت هاي سياسي نشان داد.



وي اين نكته را كه به دليل شيعه بودنش به اين مقام منصوب شده ، را رد كرد و تاكيد نمود كه وي بر اساس شايستگي و توانمندي و سابقه خوب انتخاب شده است .



المبارك اداي سوگند خود را منوط به بازگشت امير كويت يا سلامتي وليعهد دانست.



وي گفت : مبارزه براي دستيابي زنان كويت به حقوق سياسي خود پايان نيافته است هنوز معركه ها و رويارويي هاي زيادي باقي مانده است ازجمله تعديل برخي قوانين كه زنان مخالف آن هستند كه بع مثال مي توان به قانون ثبت احوال و مسكن و برخي قوانين ديگراشاره كرد.



خانم المبارك استاد علوم سياسي دانشگاه كويت است وانتصاب وي به سمت وزارت اولين مرحله ازاجراي عملي قانون اعطاي حقوق سياسي به زنان كويتي است كه اخيرا از سوي مجلس امت اين كشور تصويب شد.



وي يك زن شيعه مذهب است و دولت كويت با انتصاب اين زن شيعه درحقيقت مانعي بنام نبود يك وزير شيعي در تركيب كابينه را از بين برد مانعي كه اززمان استعفاي محمد ابوالحسن درژانويه ازوزارت اطلاع رساني بوجود آمده بود هرچند شيعيان همچنان نسبت به ادامه تضييع حقوق سياسي و عدم رعايت آن بر اساس نسبت واقعي جمعيتشان كه يك سوم ساكنان كويت را تشكيل مي دهند، اعتراض دارند، زيرا درپارلمان 55 نفره تنها 5 كرسي به شيعيان كه يك سوم جمعيت 950 هزارنفري را تشكيل مي دهند، اختصاص يافته است.



اسلامگرايان كويتي از انتصاب اولين زن در راس يك وزارت در اين كشور براي اولين بار استقبال كردند و فعالان زن نيز آن را نتيجه يك مبارزه 40 ساله توصيف كردند.