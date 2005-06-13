هنوز براي جام فجر تصميم نگرفته ام/ به بهترين پيشنهاد پاسخ مثبت مي دهم

يوسف كرمي قهرمان سال 2003 جهان درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: از لحاظ بدني خسته ام، بعد ازمسابقات جهاني اسپانيا و تورنمت بين المللي اتريش، درحال استراحت هستم و تمرينات منظمي را انجام نمي دهم و به همين دليل فكر نمي كنم براي حضور در جام فجر چندان آماده باشم. البته درتمرينات تيم منتخب دانشجويان حضور دارم و رفته رفته با شرايط اين اردو هماهنگ مي شوم و اگر تا زمان شروع مسابقات به آمادگي آرماني دست پيدا كنم حتما در جام فجر شركت مي كنم.

وي در مورد حضور « برونو اينر» ستاره نوظهور فرانسوي ها در تهران و خط و نشان او براي كرمي گفت: من دنبال حاشيه نيستم و صحبت ديگران نمي تواند روي من تاثير داشته باشد. « برونو » فقط مي تواند خط و نشان بكشد، او در اندازه اي نيست كه بخواهم براي او خود را به زحمت بياندازم، من آماده نيستم و تنها به دليل عدم آمادگي بدني درجام فجرشركت نمي كنم.

دارنده مدال برنز المپيك آتن درمورد حضوردرليگ با تيم پاس گفت: من با باشگاه قرارداد ندارم، يعني زمان قرارداد من با اين باشگاه تمام نشده وهنوزبراي تمديد آن تصميم نگرفته ام. البته پاس تيم خوبي است كه هميشه درسطح اول تكواندو ايران حضور داشته ولي پيشنهاد آنها خيلي پائين است.

كرمي درپايان گفت: اگر با پاس به توافق نرسم روي پيشنهاد ساير تيم ها فكر مي كنم، احتمال اينكه به دانشگاه آزاد بروم هم زياد است ولي دركل هر تيمي پيشنهاد بهتري داشته باشد به آنجا مي روم.