مردم بايد از كانديداها عدد و رقم اقتصادي بخواهند

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" ، دكتر نهاونديان رئيس مركز مطالعات جهاني در همايش اساتيد اقتصادي دانشگاه ها و مديران صنعت، كمك به رشد عقلانيت ، بويژه از بعد اقتصادي در كشور را به عنوان يك فرصت در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد و اظهار داشت : فرهيختگان جامعه وظيفه دارند فراتر از تزئين ، تكرار ، تلفيق يا تخريب و تغيير واقعيت، فرصت انتخاب را به فرصت افزايش تجزيه و تحليل مسايل تبديل كنند.

وي افزود : اگر در 4 سالهاي متعددي كه تاكنون از سرگذرانده ايم ، اين خاص را عمومي مي كرديم ، ديگر در 4 سال بعدي شاهد كلي گويي و الفاظ اديبانه نبوديم.

رئيس مركزمطالعات جهاني در ادامه به تشريح برنامه هاي اقتصادي دولت آينده پرداخت و اظهار داشت : رقابتي كردن و كاهش موانع تجارت براي بخش خصوصي ، به معني عدم دخالت دولت در تعيين سياست استراتژيك اقتصادي نيست ، بلكه براي اينكه در عرصه جهاني بتوان بازار يك كالا را به دست آورد دولت بايد كمك هايي به صنايع داشته باشد و از آنها در برابر رقباي خارجي جهت در دست گرفتن بازار خارجي حمايت كند.

وي، برداشتن استراتژيك اقتصادي و صنعتي و حمايت مديرانه دولت از صنعت در دولت آينده را مورد تأكيد قرار داد و اظهارداشت : دولت در اين نگاه ، نقش هماهنگ كننده متغيرهاي بيشمار را دارد و جانشين اين متغيرها نيستند و دولت فقط هماهنگ كننده بازيگران متعدد اقتصادي است و البته در اين مسير به حركت جدي براي رقابتي كردن بازار نياز داريم و حمايت هاي كوركورانه نتيجه اي جزء ناكارآمدي بنگاههاي اقتصادي كشور ندارد.

به گفته وي اعلام هشدارهاي جدي و اطلاع رساني هاي كلان اقتصادي به بنگاهها ، سرمايه گذاري هاي زيربنايي تسهيل كننده قدرت رقابت بنگاههاي داخلي با بيرون كشور، كمك به بنگاههاي تسهيل كننده سرمايه گذاري از اموري است كه دولت آينده بايد توجه جدي به آن داشته باشد.

به اعتقاد دكتر نهاونديان از مشكلات جدي صنعت، اقتصاد و توليد كشور ، سيستم مالي كشور و بانك ها هستند، درجه كارآمدي بانك هاي ما مطلوب نبوده و حاصل كار آنها تسريع و تسهيل جريان اقتصادي نيست.

رئيس مركز مطالعات جهاني در ادامه به وجود افراط و تفريط ها در تعيين سيستم اقتصادي كشور اشاره و تصريح كرد : بايد بنگاهها را آماده حيات رقابتي كرد و دولت هم نقش نظارتي و حمايتي داشته باشد ، در اين ميان نبايد از استراتژي صنعتي و اقتصادي غافل ماند.

وي افزود : بايد فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران قابل اعتماد باشد سرمايه گذاري در كشور بايد مطمئن تر و سودآورتر از همسايگان جلوه كند تا به هدف چشم انداز دست يابيم ، البته در اين مسيراز دخالت هاي موسمي بي قاعده و نوسانات در سياست هاي اقتصادي در دولت اجتناب شود و دخالت هاي دولت بايد از طريق مكانيسم بازار باشد.

به اعتقاد وي در دولت آينده تعامل اقتصاد كشور با جهان خارج بايد مديريت استراتژيك پيدا كند و تعامل دستگاه دولتي با خودش نيز بايد هماهنگ شود ، همچنين تعامل دولت با بخش خصوصي در سياستگذاري ها ، عامليت ها و نظارت بايد اصلاح شود.