انتقاد از عملكرد مديران قبلي نشان دهنده مديريت بدوي در كشور است

وزير نفت ايران در مراسم امضاي قرارداد فاز17 و18 پارس جنوبي درپاسخ به انتقاد كانديداها از عملكرد وزارت نفت در دولت آقاي خاتمي گفت : در كشور ما رسم شده است كه يك عده جديد كه مي آيند به عملكرد دولت قبلي فحش مي دهند و بعد ادعا مي كنند كه ما مي توانيم اشتباهات را اصلاح كنيم درحالي كه عرضه يك مدير اين است كه بتواند كارهاي دولت قبلي را درست كند .

بيژن نامدار زنگنه اضافه كرد : ما هم در راستاي دولت قبلي كارهايي كرديم كه بدون نقص نبوده است اما دولت جديد بايد بتواند عملكرد به كارهاي انجام شده به دولت قبلي بيافزايد .

وي افزود : متاسفانه انتقاداتي كه هم اكنون از اقدامات انجام شده در باره حوزه انرژي عنوان مي شود تنها به انتقاد خلاصه مي شود بدون اينكه همراه با ايده همراه باشد .

وي اضافه كرد : كانديداهاي جديد با گفتن سخناني كلي مدام مي گويند كه به نظر مي رسد مي توان كارهاي بيشتري انجام داد چرا كه انجام اين كارها مشكل نيست، در حالي كه اين سخنان تنها نشان مي دهد كه وزن و اندازه كار دست اين افراد نيست به عبارت ديگر آنها در اين وزن ها نيستند كه به اين صورت فحش مي دهند

وي اضافه كرد : در كشور ما عده اي وقتي كم مي آورند به مديران قبلي آن حوزه فحش مي دهند درحالي كه سوابق قبلي وي خود مي تواند گويايي ميزان توان وي باشد .

وي انتقاد از عملكرد مديران قبلي توسط مديران جديد را نشان از مديريت بدوي و عقب مانده دانست و گفت : نبايد فكر كنيم كه ما نجات بخش ملت هستيم ،چرا كه ملت به منجي احتياج ندارد و راه خود را ادامه مي دهد.