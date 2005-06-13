هرگونه بمب گذاري امروز در تهران را تكذيب مي كنيم// موردي از بمب گذاري در مجتمع قضايي شهيد قدوسي يافت نشده است

سرهنگ مهدي احمدي رئيس دبيرخانه شوراي اطلاع رساني ناجا در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت : به نيروي انتظامي اطلاع داده شد كه در مجتمع قضايي شهيد قدوسي بمب گذاري شده است كه به دنبال دريافت اين خبر، عوامل ناجا به محل عزيمت كردند.

وي افزود : بعد از حضور مأموران نيروي انتظامي ، ساختمان تخليه و مأموران مشغول بررسي شدند، اما هيچ موردي از بمب گذاري در اين مجتمع يافت نشد.

وي گفت : در حال حاضر شرايط عادي در مجتمع برقرار است و تمامي افراد و كاركنان آن به محل كار خود بازگشته اند.

سرهنگ احمدي در پايان با اشاره به اينكه امروز هيچ خبري مبني بر انفجار و يا خنثي كردن بمب در تهران نبوده است، افزود : تاكنون هيچ خبري در خصوص انفجار بمب و يا وجود بمب گزارش نشده است و اين موارد را تكذيب مي كنيم.