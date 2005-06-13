اجراي قانون اساسي واحد امنيت سياسي را به همراه مي آورد

به گزارش خبرگزاري مهر،" الماربروك"‌رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا درگفتگو با روزنامه آلماني راينيشرپست درخصوص شكست قانون اساسي واحد درفرانسه اظهارداشت : من ازمردم فرانسه دلخورنيستم بلكه ناراحتي من ازسيستم رهبري اين كشور است .

وي افزود : تجربه فرانسه نشان داد كه برگزاري رفراندوم درباره اجراي قانون اساسي واحد درميان كشورهاي اروپايي نمي تواند راهكار مناسبي باشد .

بروك درمورد آزمونهاي انتخاباتي پيش روي اتحاديه اروپايي به راينيشرپست گفت : قانون اساسي واحد وگسترش تعداد اعضاي اتحاديه اروپايي از جمله مسائل مهم پيش روي ماست .

رئيس كميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپايي در توضيح گفته خود خاطرنشان ساخت : افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپايي افزايش جمعيت را دراين اتحاديه به همراه مي آورد كه بي شك درسايه اجراي قانون اساسي واحد مي توانند از امكانات و شرايط خوبي برخوردار باشند .

بروك در خصوص چگونگي روند تصويب قانون اساسي واحد تصريح كرد : ما ملزم به تداوم روند تصويب قانون اساسي واحد درميان ساير كشورهاي اتحاديه اروپايي هستيم .

آنچه كه فرانسوي ها دليل مخالفت خود با قانون اساسي را دمكراسي و شفاف سازي بيشتر اعلام كرده اند . اين درحالي است كه اجراي قانون اساسي واحد زمينه دستيابي به امنيت سياسي و تمامي مسائل مربوط و وابسته به آن را فراهم مي كند .

راينيشرپست ازبروك پرسيد: پاسخ آلمان به قانون اساسي واحد مثبت وفرانسه منفي بود، ارزيابي شما از مغايرت راي دو شريك ديرينه چيست ؟

وي در پاسخ گفت : اولين نكته اي كه بيان آن ضرورت دارد اينكه در هر دو كشور گفتگوهاي بسياري ميان دولت ومردم صورت نمي گيرد كه امر پسنديده اي نيست. به هرصورت دو كشور آلمان وفرانسه ازاين حق برخوردارهستند كه راي خود رادرخصوص قانون اساسي واحد اعلام كنند .