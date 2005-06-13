دشمن با شايعه بمب گذاري در پي جنگ رواني است// مرحله دوم انتخابات احتمالا 10 تير برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي اوسط هاشمي در كنفرانسي خبري با بيان اين مطلب كه خرده تهديدات امنيتي به معناي توانايي ضدانقلاب ها در ايجاد شكاف در همبستگي و عزم مشاركت حداكثري مردم در انتخابات نيست، افزود : اين خرده تهديدات نشان مي دهد كه دشمن با آن همه القائات و پتانسيل تبليغاتي از كاهش توجه مردم به انتخابات ناكام مانده و اين بار خود مردم را هدف قرار داده است.



وي با اعلام اينكه تدابير امنيتي مناسبي براي امنيت حوزه هاي راي گيري انديشيده شده است و نيروهاي امنيتي بصورت آشكار و پنهان اوضاع را تحت كنترل دارند، تصريح كرد : عامل ارتقاي ضريب امنيت در پاي شعب اخذ راي حضور هوشيارانه مردم در روز انتخابات است.



معاون سياسي و امنيتي استاندار تهران همچنين معرفي عوامل بمب گذاري هاي يكشنبه شب در دو نقطه از تهران و ارتباط آنان با عوامل تهديدات در قم و اهواز را به تكميل بررسي هاي كارشناسي موكول كرد.



به گفته وي، به جز دو انفجار در ميدان امام حسين و وحيديه تهران هيچ بمب ديگري كشف يا منفجر نشده است و انفجار كوچه اي بن بست در خيابان دماوند احتمالا مربوط به اختلافات خاص محلي بوده كه در دست بررسي است.



رييس ستاد انتخابات استان تهران در بخش ديگري از اين كنفرانس خبري اعلام كرد : 5 هزارو 331 شعبه از جمله 487 شعبه سيار براي جمع آوري راي بيش از 8 ميليون واجد شرايط شركت در انتخابات در استان تهران در نظر گرفته شده است كه با توجه به 41 هزار و 700 شعبه كشوري، 13 درصد شعب كل كشور را تشكيل مي دهد.



وي همچنين با اشاره به آمارهاي اوليه مبني بر 48 ميليون واجد شرايط راي دهي در كشور گفت: آمار 8 ميليوني واجدين شرايط در تهران 5/17 درصد كل كشور است .



اوسط هاشمي از هماهنگي خوب ميان هيات هاي اجرايي ، نظارت و بازرسي استان تهران در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري خبر داد و تاكيد كرد: در اين دوره از انتخابات، تنوع كانديداها ، چند قطبي بودن و تنوع درون جناحي و درون حزبي محاسن و مزاياي بسياري از جمله كاهش تعارضات، صف آرايي ها و كاهش تخريب شخصيت ها را در پي داشته است.



وي اين وضع را زمينه ساز تضمين مولفه سلامت انتخابات و دور كننده شايعات و جوسازي هاي پيرامون آن خواند.



هاشمي در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تخلفات انتخاباتي از اعلام نام متخلف ترين كانديداها خودداري كرد و با بيان اينكه از مجاري قانوني به ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي متخلف تذكر داده شده و برخي از آنان رفتار خود را اصلاح نموده اند، گفت : تغيير شيوه هاي اطلاع رساني از جمله ورود اينترنت به عرصه رقابت در معرفي كانديداها همچنين عملكرد خوب صداو سيما و فعاليت گسترده مطبوعات ملي و محلي در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از عوامل كاهش اسراف در تبليغات خياباني است.



وي با طرح گلايه از شهرداري تهران به خاطر عدم همكاري با ستاد انتخابات در جمع آوري اقلام ممنوعه تبليغاتي از سطح شهرتا روز 17 خرداد ماه ، اعلام كرد : بيش از 2 هزار و 550 بيلبورد و پلاكارد غيرقانوني تبليغاتي جمع آوري شده است .



معاون سياسي امنيتي استاندار تهران با اشاره به افزايش چشمگير تجمعات قانوني و برگزاري ميتينگهاي انتخاباتي در هفته هاي اخير گفت : اين حق مردم و جريانهاي سياسي و كانديداهاست كه از تعامل دوسويه برخوردار باشند و ما بر اين اساس با قبول سختي ها و زحمات از اين حق پشتيباني كرده ايم .



وي افزود : در آستانه انتخابات، استانداري تهران با هيچ درخواست برگزاري تجمعات سياسي يا صنفي مخالفت نكرد هرچند در مواردي پيشنهاد تغيير مكان برخي از آنها را مطرح نمود .



اوسط هاشمي تجمع بدون مجوز يكشنبه زنان مقابل دانشگاه تهران را گريز از نظم و فرار از قانون خواند و تاكيد كرد : ما انتظار رفتاري مدني داريم و بنايمان بر اعمال قانون و جلوگيري از رفتارهاي غيرقانوني است كه مخالف ذائقه عمومي جامعه هستند .



وي با تاكيد بر آمادگي استانداري تهران براي برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري گفت : اگر مشاركت بيش از 60الي 65 درصد باشد مي توان به تعيين رييس جمهور در مرحله اول انتخابات اميدوار بود ولي با مشاركت كمتر از 20 ميليون نفر، انتخابات دومرحله اي خواهد بود.



رييس ستاد انتخابات تهران با اشاره به مهلت چند روزه شمارش آرا، ارسال شكايات و بررسي آنها در شوراي نگهبان ، زمان ممكن براي برگزاري مرحله دوم انتخابات را يك هفته بعد از اعلام نهايي نتايج مرحله اول، در دهم تيرماه اعلام كرد.



پيشتربرخي مسوولان ازجمله سخنگوي شوراي نگهبان زمان مرحله دوم انتخابات را سوم تيرماه اعلام كرده بودند.



به گفته هاشمي، برگزاري انتخابات مرحله دوم در سوم تيرماه براي دستگاههاي اجرايي و نظارتي پر زحمت، پرمشغله و پرهزينه خواهد بود.



رييس ستاد انتخابات تهران در اين كنفرانس خبري همچنين با انتقاد از بودجه كم دستگاه اجرايي در مقايسه با دستگاه نظارتي در انتخابات اعلام كرد : برخلاف اعلام قبلي مبني بر راي گيري مخفي در استان تهران، امكان تعبيه ميز مخفي راي گيري بطور آزمايشي تنها در 200 شعبه اخذ راي وجود دارد.