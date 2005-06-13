اظهارتاسف صدام ازصعود تيم ملي ايران و عربستان به جام جهاني

به گزارش خبرنگار" مهر" ديكتاتورخونخواروجنايتكارسابق عراق كه اين روزها درزندان به بيماري پارانوئيد مبتلا شده است و اغلب اوقات درزندان و سلولش با خودش صحبت مي كند روزجمعه درگفتگو با نگهبانان زندان وقتي خبر صعود ايران و عربستان به جام جهاني و شكست تيم ملي بحرين از ايران زا شنيد سرش را تكان داده و خطاب به زندانبانان خود از صعودايران و عربستان و شكست بحرين اظهارتاسف كرده است.

منابع دولتي شيعه عراق درنجف با تاييد اين خبر به نقل از ديكتاتورسابق عراق مي گويند كه صدام تاكيد كرده اگرعدي پسرش هنوززنده و مسئول ورزش عراق بود حتما تيم ملي عراق را به جام جهاني مي برد.

لازم به يادآوري است دردوره قبلي جام جهاني وقتي ايران در مرحله رفت با گل هاي كريمي و دايي عراق را در بغداد شكست داد بدستورعدي بازيكنان تيم ملي عراق را درشكنجه گاه سازمان ورزش عراق كه درزيرزمين هاي ورزشگاه الشعب الدولي عراق دربغداد بود شلاق مفصل زدند. منابع دولتي عراق مي گويند حمود منشي صدام نيز از زندانبانان خود نتايج بازي هاي مقدماتي جام جهاني را مرتبا جويا مي شود.