سند الحاق به WTO در روزهاي آينده به هيات دولت ارايه مي شود

محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر افزود: سند الحاق به سازمان تجارت جهاني در قالب اسناد فرابخشي توسعه برنامه چهارم تهيه و تدوين شده است‏.

وي توضيح داد: در اين سند‏، روند موجود سازمان تجارت جهاني‏ و اقدامات لازم براي پيوستن با WTO‏ ، نحوه عضويت ايران در اين سازمان، مزايا و راهكارهاي پيش رو براي الحاق به سازمان جهاني تجارت و يكسري مسايل ديگر مورد بررسي قرار گرفته است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است اسناد بخشي و فرابخشي توسعه را تهيه كند كه سند الحاقي به سازمان تجارت جهاني جزو اسناد فرابخشي مي باشد.

كردبچه خاطرنشان كرد: پس از ابلاغ هيات وزيران‏، مصوبه سند الحاق به سازمان تجارت جهاني اجرايي خواهد شد.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: مطمئن باشيد فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني بيش از 5 سال به طول مي انجامد.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي‏ ‏تاكيد كرد: همچنين براي الحاق دائمي به سازمان تجارت جهاني‏، موافقتنامه عمومي تجارت و تعرفه 94، موافقتنامه تجارت خدمات و سند حقوق معنوي تجارت را نيز بايد تهيه و تنظيم شود.

وي ادامه داد: غير از اين مسايل، يكسري مسايل عمومي كشورها براي عضويت دائمي در سازمان تجارت جهاني باقي مي ماند كه از جمله آن به چانه زني ها مربوط به اين مسايل را در مذاكرات مي تواند اشاره كرد.

كردبچه‏، به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت در ابتداي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني به علت كاهش تعرفه هاي وارداتي اشاره و خاطرنشان كرد: اين نگراني نيز در در بلند مدت با كاهش تعرفه ها و بسط اقلام تعرفه برطرف خواهد شد.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خواستار تشكيل يك تيم مذاكره كننده قوي، ‏ مورد اعتماد‏، با اختيارات تام براي فرايند الحاق دائمي ايران در WTO شد و گفت: قبل از پذيرش دائمي در اين سازمان، زيرساختها را براي ورود دائمي به آنجا بايد فراهم كنيم، در غير اين صورت متحمل خسارات زيادي خواهيم شد.