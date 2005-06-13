بسيج ادارات كرج بايد براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان

وجه الله خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: هر دستگاه دولتي بايد امكانات فرهنگي – هنري نهاد و ارگان خود را در فصل تابستان به دانش آموزان اختصاص دهد ، زيرا امكانات آموزش و پرورش به اندازه اي نيست كه بتواند به تمامي دانش آموزان سرويس دهي كند.

وي افزود: مبلغ 17 ميليون تومان از شوراي آموزش و پرورش در اختيار ادارات قرار دارد كه قسمتي از اين مبلغ براي غني سازي اوقات تابستان امسال در نظر گرفته شده است.