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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۸

فرماندار كرج خواستار شد :

بسيج ادارات كرج بايد براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان

تمام امكانات ادارات شهرستان كرج بايد در جهت پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان مورد استفاده قرار گيرد.

وجه الله خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: هر دستگاه دولتي بايد امكانات فرهنگي – هنري نهاد و ارگان خود را در فصل تابستان به دانش آموزان اختصاص دهد ،  زيرا امكانات آموزش و پرورش به  اندازه اي نيست كه بتواند به تمامي دانش آموزان سرويس دهي كند.

 

وي افزود: مبلغ 17 ميليون تومان از شوراي آموزش و پرورش در اختيار ادارات قرار دارد كه قسمتي از اين مبلغ براي غني سازي اوقات تابستان امسال در نظر گرفته شده است.

 

فرماندار كرج اظهار داشت: در تشكيل اين كلاس ها و پايگاه ها بايد روحيه شاداب سازي و ايجاد رقابت را براي حضور در اين كلاس ها فراهم كنيم تا دانش آموزان بويژه دانش آموزان ابتدايي از رفتن و آموزش ديدن گريزان نباشند.

کد مطلب 194674

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