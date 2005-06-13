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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

برگزاري جشنواره گلاب گيري در كرج

سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرستان كرج اولين جشنواره گلاب گيري را در اين شهرستان برگزار مي كند.

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: سازمان پارك ها و فضاي سبز با همكاري شركت توليدي قطره به مناسبت ميلاد مسعود حضرت زينب (س) اولين جشنواره گلاب گيري و عرقيات گياهي را در پارك بزرگ شهيد چمران كرج برگزار مي كند.

 

عباس زارع افزود؛ اين جشنواره با هدف آشنايي بيشتر شهروندان كرجي با شيوه استحصال سنتي محصولات گلاب و عرقيات گياهي از23 خرداد ماه جاري  به مدت سه روز از ساعت 18 الي 21 برگزار مي شود.

 

گفتني است  شركت در اين جشنواره براي تمامي شهروندان آزاد مي باشد.

کد مطلب 194676

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