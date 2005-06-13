برگزاري جشنواره گلاب گيري در كرج

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: سازمان پارك ها و فضاي سبز با همكاري شركت توليدي قطره به مناسبت ميلاد مسعود حضرت زينب (س) اولين جشنواره گلاب گيري و عرقيات گياهي را در پارك بزرگ شهيد چمران كرج برگزار مي كند.
عباس زارع افزود؛ اين جشنواره با هدف آشنايي بيشتر شهروندان كرجي با شيوه استحصال سنتي محصولات گلاب و عرقيات گياهي از23 خرداد ماه جاري به مدت سه روز از ساعت 18 الي 21 برگزار مي شود.
گفتني است شركت در اين جشنواره براي تمامي شهروندان آزاد مي باشد.
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