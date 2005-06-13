سوريه : اتهامات آمريكا ضد دمشق همانند اتهامات تسليحات كشتار جمعي عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، عماد مصطفي سفير سوريه درآمريكا شب گذشته در گفتگو با سي ان ان گفت : شرم آور است آمريكا تنها ابرقدرت جهان ارزش خود را تا اين سطح پايين آورده است .

وي افزود : تا امروز ما عقب نشيني نيروهاي خود را از لبنان به اتمام رسانديم . تا امروز آمريكا بارها به اتهامت خود ادامه داده واعلام كرد سوريه نيروهاي خود را از لبنان خارج نكرده و اطلاعات و گزارشهايي دردست است كه نشان مي دهد سوريه هنوز ماموراني در آنجا دارد .

سفير سوريه در آمريكا خاطر نشان كرد : اين اتهامات درست نيست . اين اتهامات به درستي داستان وجود تسليحات كشتار جمعي در عراق است .

عماد مصطفي بدون اشاره به نام وليد جمبلاط رهبر دوروزيهاي لبنان كه درباره تروررهبران سياسي لبنان هشدارداده، خاطر نشان كرد : اتهامات مربوط به فهرست سوء قصد ، از جانب يك مقام لبناني ارائه شده كه چند سال پيش به خاطر اظهارات ضد آمريكايي خود از سوي واشنگتن گوشمالي حسابي شده است.



وي ادامه داد : اين شخص كه اين داستان را ساخته است دو سال پيش داستانهاي عجيب و غريبي از خود درباره آمريكا ساخت كه موجب شد واشنگتن گذرنامه آمريكايي وي را رد كند .

سفيرسوريه همچنين اظهار داشت : همين شخص كه امروز در روند سياسي لبنان مشاركت دارد داستان فهرست تروررا در باره سوريه ساخته است .



شايان ذكر است كه كاخ سفيد هفته گذشته اعلام كرد اطلاعاتي در دست دارد نشان مي دهد دمشق فهرستي از سياستمداران لبناني را تهيه كرده است تا آنها را از سر راه بردارد .