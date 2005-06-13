ابداع روش جديد تعيين نمره چشم براي نوزادان و كودكان

به گزارش خبرگزاري مهرعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران درباره ابداع اين روش گفت: بررسي عيوب انكساري و ميزان نمره چشم نوزادان وكودكان در سال هاي اوليه زندگي دركلينيك هاي چشم و بينايي سنجي بسيار حياتي و مهم بوده واطلاع از چگونگي عيوب انكساري نوزاد در تشخيص اختلالات سيستم بينايي ودرمان نارسايي هاي ديگر بينايي از جمله انحرافات چشم ( استرابيسم ) و تنبلي چشم ( آمبليوپي ) بسيار با اهميت است.

دكتر علي ميرزاجاني افزود: يكي از مشكلات اساسي در زمينه معاينه چشم در هنگام بررسي عيوب انكساري چشم وتعيين نمره چشم نوزادن ، عدم همكاري آنان درهنگام انجام روشن تعيين نمره چشم يا رتينوسكوپياست كه در اين روش عدسي هاي آزمايشي مختلف در صفحه صورت بيمار ودر نزديكي چشم قرار مي گيرد كه اين مساله موجب آزردگي نوزادان و برخي از كودكان شده وباعث عدم همكاري ، حركات سرو پس زدن عدسي با دست از جانب نوزادان گرديده و كل سيستم معاينه مختل مي شود.

وي گفت: در روش تله لنز رتينوسكوپي ،عدسي هاي آزمايش درفاصله حدود بيست سانتيمتر از صفحه صورت قرار گرفته و با در نظرگرفتن محاسبات اپتيكي لازم و خطاهاي احتمالي مي توان عيوب انكساري نوزادان را بر آورد كرده و بدين شكل آزردگي روش معمول براي نوزاد ايجاد نشده ومعاينه و تعيين نمره چشم در شرايط مناسب و مطلوبتري انجام مي گردد.

نايب رييس انجمن علمي اپتومتري ( بينايي سنجي ) ايران همچنين ياد آور شد: درهشتمين كنگره علمي اپتومتري ايران كه طي روزهاي 13 و 14 مردادماه جاري درمركز همايشهاي رازي تهران برگزارمي شود. نتايج آخرين تحقيقات علمي و پژوهشي پيرامون بيماريهاي چشم ، عيوب انكساري ، تنبلي چشم و جديدترين تكنولوژي در زمينه تراش عدسي ها با حضور بيش از هفتصد تن از اساتيد دانشگاهها و فارغ التحصيلان اپتومتري سراسركشور مورد بحث و تبادل نظرعلمي قرارخواهد گرفت.