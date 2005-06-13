واشنگتن تايمز: دموكرات ها هنوز بر ناشايستگي بولتون تاكيد مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه واشنگتن تايمز، دموكرات هاي سناي آمريكا در پي ارسال نامه اي به رياست جمهوري و درخواست ارائه تضمين ازسوي بوش درمورد جان بولتون، درحال آغاز فيليبوستردوم بر ضد بولتون هستند و اميدوارهستند كه اين تعلل درراي گيري نسبت به آنچه قبلا انجام داده اند، مفيد ترباشد و از اعزام بولتون به سازمان ملل جلوگيري كند.

به نوشته واشنگتن تايمزنامه اي كه دموكرات هاي سنا به رياست ادوارد كندي به رياست جمهوري ارسال كردند، تاثير قابل توجهي درتغييرديدگاهها داشت. زيرا پيش ازاين منابع كاخ سفيد رسما ازنمانيدگان جمهوري خواه سنا خواسته بودند كه موضوع راي گيري درباره بولتون را زودتر به نتيجه برسانند و برخي از سناتورها نيز درصدد تبعيت از رييس جمهور بودند.

سناتورچارلز اي شومر( Charles E. Schumer) كه سناتوري دموكرات ازنيويورك است، دراين زمينه اظهار داشت: ما هرتلاشي را كه لازم باشد انجام مي دهيم تا از اعزام بولتون به سازمان ملل جلوگيري كنيم.

وي تاكيد كرد: دموكرات هاي سنا درصدد هستند عليرغم اصرار جمهوري خواهان و تاكيد رييس جمهور براي راي دادن به جان بولتون، موضوع دستيابي به اسناد بيشتر درباره وي را دنبال كنند.

شومرگفت: ما پيش از آنكه به بولتون راي دهيم بايد اطمينان پيدا كنيم كه وي از اطلاعات محرمانه اي كه در دست خواهد داشت، سوء استفاده نكند زيرا سوابق قبل بولتون سوءاستفاده وي را تاييد مي كند.