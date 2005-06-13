كروبي قصد دارد با تقويت مديريت ها شعارهاي خود را عملي كند

حسن عرب درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در كرج افزود: اگر كروبي رئيس جمهوربشود براساس اصل پانزدهم قانون اساسي كه مبتني بر احترام به اقليت هاي قومي – مذهبي است ، حق و حقوق اين گروه از اقشار جامعه را بدون كم و كاست براي آنها فراهم مي كند و برخي كارها نظير تدريس زبان هاي قومي در مدارس ، كه حقوق قانوني اقليت ها استرا اجرايي خواهد كرد.

وي گفت : كروبي در دولت خود با توجه به تعدد اقليت هاي قومي و مذهبي در كشور حمايت از آنها را دستور كار خود خواهد داشت.

معاون حقوقي و مشاور ستاد مهدي كروبي تصريح كرد: مردم با در نظر گرفتن عقلانيت سياسي و برنامه هاي كانديداهاي رياست جمهوري ، بايد شخص مورد نظر خود را انتخاب كنند و اگر برنامه هاي كانديداها را دنبال كنند ، بي ترديد برنامه هاي كروبي بهترين برنامه است .