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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

معاون حقوقي و مشاور ستاد انتخاباتي مهدي كروبي:

كروبي قصد دارد با تقويت مديريت ها شعارهاي خود را عملي كند

معاون حقوقي ستاد كروبي با تاكيد براينكه شعار هاي كروبي وعده هاي توخالي نيست گفت: كروبي قصد دارد با تقويت مديريت ها شعارهاي خود را عملي سازد .

حسن عرب درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در كرج افزود: اگر كروبي رئيس جمهوربشود براساس اصل پانزدهم قانون اساسي كه مبتني بر احترام  به اقليت هاي قومي – مذهبي است ، حق و حقوق اين گروه از اقشار جامعه را بدون كم و كاست براي آنها فراهم مي كند و برخي كارها نظير تدريس زبان هاي قومي در مدارس ، كه حقوق  قانوني اقليت ها استرا  اجرايي خواهد كرد.

 

وي گفت : كروبي در دولت خود  با توجه به تعدد اقليت هاي قومي  و مذهبي در كشور حمايت از آنها را دستور كار خود خواهد داشت.

 

معاون حقوقي و مشاور ستاد مهدي كروبي تصريح كرد: مردم با در نظر گرفتن عقلانيت سياسي و برنامه هاي كانديداهاي رياست جمهوري ، بايد شخص مورد نظر خود را انتخاب كنند و اگر برنامه هاي كانديداها را دنبال كنند ، بي ترديد برنامه هاي كروبي بهترين برنامه است .


عرب  افزود: اقتدارگرايان به دنبال بهانه هاي واهي هستند تا جلوي اقبال عمومي از مهدي كروبي را بگيرند، به همين دليل به ستادهاي وي حمله كرده و فضاي مطبوع تبليغاتي را دچار تشنج كرده اند. 

کد مطلب 194692

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