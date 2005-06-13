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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲

باهمكاري پنج مركز فرهنگي و انتشاراتي

مجموعه مقالات " همايش برخورد زبانها " مكتوب مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مجموعه مقالات همايش برخورد زبانهاي عربي ، تركي و فارسي كه سال گذشته توسط موسسه ملي زبانهاي شرقي در فرانسه برگزار شد ، به زودي در ايران و به زبان فارسي منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب زير نظر تقي آزاد ارمكي ، كريستف بالايي و ميشل بوزدمير ويراستاري و به فارسي ترجمه شده است ومشتمل بر چهارده مقاله است كه در اصل به زبان فرانسه بوده  و سال گذشته درشهر پاريس فرانسه درهمايش برخورد زبان هاي عربي ، تركي و فارسي قرائت شده است .

مقالات اين كتاب توسط نويسندگان ايراني همچون : مهدي اميني ، مهري باقري، تقي آزاد ارمكي ، حسين اسماعيلي ( استاد دانشگاه سوربن ) و علي افخمي به همراه مقالاتي از نويسندگان فرانسوي همچون فيليپ بلاشر ، كريستين بوژدل وجان آستارس به نگارش در آمده ودر اين همايش مطرح شده است .

به گزارش مهراين كتاب باهمكاري انجمن فرهنگي فرانسه درايران ، دانشگاه تهران ، موسسه ملي زبان هاي شرقي درفرانسه ، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها وتوسط انتشارات معين در 152 صفحه و شمارگان 2000نسخه منتشر خواهد شد .

کد مطلب 194694

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