جشنواره فيلم سياتل با نمايش "آخرين روزها" پايان يافت

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، در اين جشنواره 25 روزه كه در نوع خود طولاني ترين جشنواره سينمايي منطقه امريكاي شمالي بشمار مي رود، جايزه بزرگ هيأت داوران به فيلم "4" ساخته ايليا كرژانووسكي از روسيه تعلق گرفت. جايزه ويژه هم به براد مك گان براي كارگرداني فيلم "خلوتگاه پدرم" رسيد. جايزه بزرگ هيأت داوران براي بهترين فيلم جديد امريكايي به دوگ سدلر و فيلم "شناگران" اهدا شد و اسكات كافي هم براي كارگرداني "الي پاركر" برنده جايزه ويژه اين بخش لقب گرفت. نائومي واتس معروف نيز براي بازي "شجاعانه، جسورانه و شگفت انگيز" خود در همين فيلم از سوي هيأت داوران مورد تقدير قرار گرفت.

در جشنواره امسال سياتل، مستند "بر اساس يك داستان واقعي" به كارگرداني والتر استوكمن از هلند برنده جايزه بزرگ بهترين فيلم مستند شد و جايزه ويژه اين بخش هم به هيتر رائه براي ساخت فيلم "ترودل" از ايالات متحده رسيد. در بخش جوايز سوزن فضايي طلايي هم كه به برترين هاي جشنواره از نگاه تماشاگران تعلق مي گيرد، جايزه بهترين فيلم به "صداهاي معصومانه" ساخته لوييس مندوكي اهدا شد. گرگ اراكي جايزه بهترين كارگرداني را براي فيلم "پوست اسرار آميز" گرفت و جون آلن هم براي بازي در فيلم "بله" بهترين بازيگر زن از نگاه تماشاگران شناخته شد. جوزف گوردن ليويت جايزه بهترين بازيگر مرد اين بخش را براي بازي در "پوست اسرار آميز" از آن خود كرد.

سي و يكمين دوره جشنواره بين المللي فيلم سياتل امسال شاهد افزايش پنج درصدي تماشاگران خود در مقايسه با دوره گذشته بود.

