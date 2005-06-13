آغاز ثبت نام كارداني پيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد از 4 تيرماه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر ناصر اقبالي در خصوص جزييات ثبت نام كارداني پيوسته بدون كنكور دانشگاه آزاد افزود: داوطلبان مي توانند دفترچه هاي ثبت نام خود را ازشنبه هفته آينده در تمامي دفاتر پستي به صورت همزمان در سراسر كشور دريافت و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند و تا 30 تيرماه مهلت دارند مدارك خود را تحويل دهند.

وي با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد براي اولين بار براساس شرط معدل اقدام به پذيرش داوطلبان مي كند ، خاطر نشان كرد : با توجه به ظرفيت واحدها و مراكز دانشگاه آزاد نسبت به پذيرش داوطلبان اقدام و در شهريورماه نتايج ثبت نام آنها اعلام خواهد شد وهمچنين كلاسهاي كارداني پيوسته نيز از مهرماه آغاز مي شود .

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد تاكيد كرد: افزايش ظرفيت و گسترش رشته هاي در دانشگاه آزاد متناسب با تقاضاي موجود در كشور و براساس امكانات موجود برنامه ريزي شده و كارداني پيوسته بدون كنكور امسال از 800 رشته شهر به 1540 رشته شهر افزايش يافته و در 311 واحد دانشگاهي ، مركز آموزشي و آموزشكده هاي سماء كه مجري اين دوره در سراسر كشور هستند ، تشكيل مي شود .

دكتر اقبالي گفت: در دفترچه آزمون كارداني پيوسته دانشگاه آزاد معدلهاي تقريبي كه در رشته هاي اين دوره مورد نياز داوطلبان است ذكر شده و آنها مي توانند با توجه به معدل خود و همچنين ميزان شهريه اي كه در هر رشته مورد نياز است اقدام به ثبت نام نمايند.

وي با اشاره به اينكه مدرك كارداني پيوسته بدون آزمون تفاوتي با سنوات قبل ندارد، افزود: در مقطع كارداني پيوسته ديگر آزموني در كشور برگزار نخواهد شد و براي راحتي بيشتر داوطلبان و اينكه آنها فرصت بيشتري براي انتخاب رشته مورد علاقه خود داشته باشند ، 2 انتخاب و براي دانشگاه نيز يك انتخاب درنظر گرفته شده است .

وي به داوطلبان توصيه كرد: ثبت نام داوطلبان صرفا متعلق به ديپلمه هاي دوره هاي فني و حرفه اي كار و دانش و هنرستانهاي نظام قديم است و داوطلبان دوره هاي پيش دانشگاهي مجاز به ثبت نام در مقطع كارداني پيوسته بدون كنكور نيستند و تمامي متقاضيان بايد رشته متناسب با ديپلم خود را انتخاب كنند.

ريس مركز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص محدوديتهاي دفترچه ثبت نام اين دوره اظهار داشت: داوطلبان بايد به جنس پذيرش و همچنين پذيرش بومي و استاني مندرج در دفترچه دقت لازم را داشته باشند ، همچنين سعي شده در دانشگاه آزاد پذيرش داوطلبان به صورت بومي انجام شود .

وي همچنين در خصوص شهريه اين دوره نيز گفت: شهريه اي كه از داوطلبان در مقطع كارداني پيوسته دانشگاه آزاد دريافت مي شود تفاوتي با ساير داوطلباني كه از طريق آزمون مقاطع ديگر شركت مي كنند ، ندارد و تنها با توجه به افزايش تورم سالانه در صدي به ميزان شهريه ها افزوده مي شود .