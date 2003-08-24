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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۲۱:۲۷

لزوم تغيير در قوانين داوري مسابقات سبك هاي آزاد

رقابت هاي كاراته سبك هاي غير رينگي يا همان سبك هاي آزاد فدراسيون كاراته روز جمعه در سالن شهيد افراسيابي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر مسابقات در سطح فني خوبي برگزار شد ولي قضاوت ها چنگي به دل نزد. در واقع بايد گفت: قوانين مسابقات در بخش داوري نقايص فراواني داشت و اگر قرار است دوره هاي بعد نيز انجام شود بايد در قوانين داوري تجديد نظر شود. ضعف در قضاوت تا جاي پيش رفت كه در چند مورد اعتراضات شدت گرفت و مي رفت كه به درگيري فيزيكي ميان سبك ها بيانجامد.

متاسفانه دراين اعتراضات گاهي مسوولين سبك ها نيز شركت داشتند. اينكه داوري ضعف داشت و بايد كليات آن تغييرات اساسي  داشته باشد جاي هيچ بحثي نيست ولي اين دليل نمي شود شخصي كه به عنوان رييس سبك در جايگاه نشسته و تعدادي افراد را تحت پوشش قراردارد. چنان اعتراض كند كه افراد ديگر نيز تحت تاثير قرار گرفته و باعث اخلال در نظم مسابقات شوند. البته شنيديم مسوولين فدراسيون با افراد خاصي برخورد كرده و خيلي سريع نسبت به محروميت آنها اقدام كرده اند اما اين باعث نمي شود لزوم تغيير قوانين و نگرش كلي به مسابقات فراموش شود.

حركت كلي برگزاري اين نوع مسابقات در نوع خود جالب و لازم بود ولي نحوه اجراي آن بايد تغيير كند.

 

کد مطلب 19470

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