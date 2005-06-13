قرارداد فايناس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال به امضا رسيد//عوارض آزاد راه تهران- شمال 5 هزار تومان پيشنهاد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، سرانجام پس از كشمكش هاي فراوان ، قرارداد فايناس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال با تضمين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به امضا رسيد.

بنابراين گزارش‏، هم اكنون طرف خارجي ( چيني ها) در ايران مشغول تجهيز كارگاهي نظير احداث ساختمان براي خود است و از روزهاي آينده نيز فعاليتش را براي احداث آزادراه تهران-شمال به طور رسمي آغاز خواهد كرد.

اين گزارش مي افزايد: حجم فايناس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال در حدود 285 ميليون دلار است كه ظرف مدت پنج ساله بازگشت سرمايه آنها خواهد بود.

اين گزارش حاكيست‏، اعتبار مورد نياز براي احداث كامل آزادراه تهران-شمال حدود هزار ميليارد تومان است كه حدود 500 هزار ميليارد تومان آن را دولت تامين مي كند و مابقي تامين اعتبار آن به عهده شركت بنياد طرف ايراني اين پروژه و چيني ها خواهد بود.

براساس اين گزارش‏، اتمام زمان احداث طرح احداث آزاد راه تهران-شمال سال 1388 پيش بيني شده و فاز اول اين آزادراه تا سه سال آينده احداث خواهد شد.

همچنين براساس مطالعات طرح احداث آزاد راه تهران-شمال‏، مبلغ عوارضي كه براي اين مسير پيشنهاد شده ‏، حدود 5 هزار تومان خواهد بود.

اين گزارش مي افزايد: دولت براي احداث آزادراه تهران-شمال در بودجه سال جاري تنها 5/7 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

مهندس صادق افشار نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" درخصوص آخرين وضعيت احداث آزاد راه تهران-شمال گفته بود: با پيگيري ها و مكاتبات وزارت راه و ترابري، دفتر حقوقي رياست جمهوري درنامه اي، شائبه ربوي بودن فايناس احداث طرح آزادراه تهران-شمال را غير منطقي عنوان كرد.

وي تاكيد كرده بود: برهمين اساس، فايناس چيني ها در طرح احداث آزادراه تهران-شمال غير ربوي تشخيص داده شد و ديگر طرف چيني براي امضاي قرارداد فايناس فوق مشكلي نخواهد داشت.

افشار كه مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نيز است، اعلام كرده بود: پس از ابلاغ نامه دفتر حقوقي رياست جمهوري، بانك مركزي، بانك عامل( تجارت) و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرارداد فايناس احداث آزادراه تهران-شمال را با چيني ها به امضا خواهند رساند.

معاون وزير راه و ترابري گفت: بدين ترتيب با ابلاغ نامه فوق و امضاي قرارداد، احداث آزادراه تهران-شمال كه با بن بست مواجه شده بود،از اين وضعيت خارج خواهد شد.

به گزارش مهر‏،50 درصد هزينه احداث فاز اول -كن تا شهرستانك - توسط چيني ها و 50 درصد بوسيله بنياد تامين اعتبار مي شود.

بنابراين گزارش‏ ، تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، 60 كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت. قطعه دوم فاز يك نيز از مرزن آباد تا چالوس است.

اين گزارش مي افزايد: زمان اتمام احداث فاز دوم آزادراه تهران-شمال ( شامل دوقطعه؛ قطعه اول از شهرستانك تا پل زنگوله و قطعه دوم از پل زنگوله تا مرزن آباد) بستگي به اقدامات بعدي در اين طرح و تخصيص اعتبارات به موقع آن دارد.

گفتني است‏، درصورتي كه دولت به موقع اعتبارات اين طرح را تامين مي كرد، قطعا اين آزاد راه تهران-شمال تا پايان دولت فعلي به پايان مي رسيد، اما اين طرح هم اكنون تنها حدود 5 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.