قضاوت رقابتهاي تكواندو جام فجررا 21 داور برعهده دارند

به گزارش خبرنگار " مهر" ، اين رقابت ها طي روزهاي دوم تا چهارم تيرماه درخانه تكواندو برگزارخواهد شد . اين مسابقات را 21 داورداخلي و خارجي قضاوت خواهند كرد. 14 داور بين المللي ازايران به همراه 3 داورازكره جنوبي، يك داور از اردن ، فرانسه، ارمنستان و اتريش تركيب داوران قضاوت كننده درهفدهمين دوره اين رقابتها را تشكيل مي دهند . البته داوربين المللي چين اهل چين تايپه است و داوراعزامي تيم اتريش يك ايراني الاصل است.