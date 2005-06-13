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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

قضاوت رقابتهاي تكواندو جام فجررا 21 داور برعهده دارند

هفدهمين دوره رقابت هاي تكواندو بين المللي جام فجر را 21 داور قضاوت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" ، اين رقابت ها طي روزهاي دوم تا چهارم تيرماه درخانه تكواندو برگزارخواهد شد . اين مسابقات را 21 داورداخلي و خارجي قضاوت خواهند كرد. 14 داور بين المللي ازايران به همراه 3 داورازكره جنوبي، يك داور از اردن ، فرانسه، ارمنستان و اتريش تركيب داوران قضاوت كننده درهفدهمين دوره اين رقابتها را تشكيل مي دهند . البته داوربين المللي چين اهل چين تايپه است و داوراعزامي تيم اتريش يك ايراني الاصل است.

کد مطلب 194701

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