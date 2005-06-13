مدال طلاي مسابقات جودوي المپيك پكن هدف اصلي من است

آرش ميراسماعيلي عضوتيم ملي جودو با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: ازروزشنبه تمرينات جدي خود را آغازكرده ام و دراين مدت 3 ماه باقي مانده تا شروع مسابقات جهاني تمام تلاش خود را مي كنم تا بتوانم مدال طلا را كسب كنم ودراين راه حتي يك روزرا نيز استراحت نخواهم كرد.

ميراسماعيلي با بيان اينكه تمام مدالهايي قبلي را درخانه گذاشته ام، افزود: با تفكراولين حضوردرمسابقات جهاني تمرين مي كنم، حادثه المپيك آتن وشكستهاي اخيردرمسابقات دانشجويان جهان وقهرماني آسيا زنگ خطررا براي من به صدا درآورده است. تمام جديت خود را به كارمي بندم تا بهترين مبارزات خود را درقاهره برروي تاتامي به نمايش بگذارم.

ميراسماعيلي دربخش ديگري ازسخنان خود گفت: من به رقابتهاي المپيك 2008 پكن فكرمي كنم. مدال طلاي اين مسابقات هدف اصلي من است وبراي رسيدن به اين هدف اول بايد قاهره 2005 وپس برزيل 2007 را با موفقيت پشت سربگذارم.

قهرمان سالهاي 2001 و 2003 جهان درپايان گفت: مصدوميت من برطرف شده است وازاين باعث مشكل خاصي ندارم، تا زمان شروع مسابقات جهاني درهرمسابقه اي كه مربيان تيم ملي صلاح بدانند با تمام وجود شركت مي كنم وبرد و باخت آن نيز اهميت ندارد.