ارائه شناسنامه به هنگام رأي دادن ضروري است // الزامي براي عكس دار بودن شناسنامه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني و تبليغاتي ستاد انتخابات كشور، از تمامي هموطناني كه در روز رأي گيري جمعه 27 خرداد، واجد شرايط رأي دادن هستند درخواست كرد شناسنامه هاي خود را براي رأي دادن آماده كنند.

همچنين، مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري، رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي توانند با ارايه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران رأي دهند.

مطابق قانون انتخابات ، افرادي مي توانند در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند كه در روز رأي گيري وارد 16 سالگي شده باشند، يعني متولد 27 خرداد سال 1369 و ماقبل آن مي توانند در اين انتخابات رأي دهند.