نصب تلويزيون هاي 40 تا 60 متر مربعي در چهار ميدان اصلي شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس وحدتي اصل با بيان اين مطلب افزود: اين تلويزيون ها با هزينه بخش خصوصي نصب شده و بيشتر براي تبليغات شهري مورد استفاده قرار مي گيرند و روزانه سه ساعت نيز به پخش اطلاعات مورد نياز شهروندان تهراني مي پردازند.

وي با اشاره به اينكه بزودي يكي از اين تلويزيون ها در ميدان تجريش مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، اضافه كرد: در مرحله نخست چهار تلويزيون بزرگ شهري در ميادين تجريش، ونك ، هفت تير و آزادي نصب خواهد شد كه مساحت آنها بين 40 تا 60 متر مربع خواهد بود.

به گفته مديرعامل سازمان زيبا سازي شهرداري تهران، نصب 10 تلويزون شهري كوچكتر به مساحت 12 تا 20 متر در سطح تقاطع ها و چهارراه ها نيز از ديگر برنامه هاي اين سازمان است.



