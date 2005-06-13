هشت ميليارد فوت مكعب "ال ان جي " از فازهاي 11 تا 13 پارس جنوبي توليد مي شود

به گزارش مهر، اكبر تركان ديروز در مراسم امضاي قرارداد فازهاي 17و18پارس جنوبي ميان شركت نفت وگاز پارس جنوبي و كنسرسيومي متشكل از شركت پتروپارس ، مهندسي و ساختمان صنايع نفت و ساخت تاسيسات دريايي درباره اين دوفاز گفت :توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده براي انتقال به شبكه سراسري ، توليد روزانه 70 ميليون فوت مكع گاز اتان براي تحويل به شركت ملي صنايع پتروشيمي ، توليد سالانه يك ميليون تن گاز مايع و 27 ميليون بشكه ميعانات گازي براي صادرات و استحصال روزانه 400 تن گوگرد ازاهداف اين طرح است .

وي افزود : قيمت پيشنهادي اين فازها توسط اين كنسرسيوم 49/2 ميليارد دلار بوده كه بازپرداخت هزينه اجراي اين طرح كه به طريق فاينانس توسط شركت ملي نفت ايران تامين مي شود ازمحل صادرات گاز مايع و ميعانات گازي خواهد بود .

وي اضافه كرد : دو سكوي حفاري با حداقل تجهيزات ، قابل كنترل از خشكي ، هر يك مجهز به دوازده چاه توليدي و امكان افزايش تعداد چاهها تا 15 حلقه در اواخر بهره برداري و توليد متوسط هر چاه روزانه 100 ميليون فوت مكعب از تاسيسات اين طرح است .

وي همچنين ، دورشته خط لوله 32 اينچي دريايي و ساخت پالايشگاه دريايي را از ديگر تاسيسات فازهاي 17و18 عنوان كرد .

وي سهم شركت پتروپارس 29 درصد ، مهندسي و ساخت صنايع نفت 50 درصد و مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي را 21 درصد اعلام كرد و درادامه درباره وضعيت ديگر فازهاي پارس جنوبي گفت : در فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي از چهار گروه پيمانكار ، شركت اويك ، تاسيسات دريايي و تكنيپ فرانسه شركت كرده بودند كه شركت فرانسوي كناره گيري كرد .

وي درباره فازهاي ديگر پارس جنوبي گفت : ازمجموع 22 فاز پارس جنوبي تاكنون 10 فاز به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است و پنج فاز نيز در مدار توليد قرارگرفته اند .

وي فاز 14 پارس جنوبي را براي توليد جي تي ال عنوان كرد و گفت : مذاكرات مقدماتي اين فازنيز در حال انجام است.