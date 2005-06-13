زندگي بزرگترين كوهنورد ايراني فيلم شد

"محسن طباطبايي پور" تهيه كننده اين فيلم مستند درگفت وگو با خبرنگارتلويزيوني خبرگزاري "مهر"، با تاييد اين خبر گفت: فيلم مستند "معرفت كوه " به كارگرداني حامد عشقي در20دقيقه ساخته شده و در آن زندگي احمد معرفت، بزرگترين كوهنورد ايران كه فاتح كليه قله هاي ايران و بعضي از قله هاي جهان است، به تصويركشيده مي شود.

طباطبايي پور افزود: تصويربرداري اين فيلم مستند، از اوايل فروردين ماه در كوههاي اصفهان آغازشده و اواخرخرداد ماه به اتمام رسيد .

درساخت مستند " معرفت كوه "، شهروزپشوتن (صدابردار) ، مسعود ميرزايي ( موسيقي ) ، محمد محمدي (تصويربردار) و.. همكاري داشته اند.

گفتني است اين مستند درزمره توليدات موسسه سينمايي برگ سبز به شمار مي آيد و قراراست در بخش فيلم هاي ورزشي شركت كند .