نشنال پست: كانادا از اتحاديه آفريقا حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه نشنال پست چاپ كانادا، سخنگوي وزارت امور خارجه كانادا اعلام كرد: كانادا در نظر دارد در راستاي كمك به اتحاديه آفريقا تعدادي خودوري نطامي و يا سربازان تازه نفس به سودان اعزام كند.

اندروهنان(Andrew Hannan) اعلام كرد: ما گزينه هاي زيادي براي كمك به سودان درنظر داريم و چنانچه اعزام نيرو لازم نباشد مي توانيم به كشورهايي كمك كنيم كه در قالب اعضاي اتحاديه آفريقا در سودان فعاليت هاي صلح آميز انجام مي شوند.

وي همچنين خبر داد كانادا در نظر دارد 100 كارشناس نظامي را به اتحاديه آفريقا اعزام كند تا فعاليت هاي صلح آميز اين اتحاديه در منطقه دارفور را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهند.

كانادا هم اكنون 31 نيروي خود را در قالب نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل به سودان اعزام كرده است.