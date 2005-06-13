مجمع نمايندگان تهران از كانديداتوري زينب كدخدا حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه مجمع نمايندگان تهران آمده است: نيروهاي انقلاب اسلامي يعني مجموعه عظيمي از ملت كه معتقد به اسلام ، انقلاب اسلامي ، راه امام خميني (رحمه الله عليه ) و مقام معظم رهبري هستند. اين مجموعه با هدف اتحاد و همدلي نيروهاي انقلاب اقدام به فعاليت در عرصه هاي مختلف سياسي و فرهنگي نموده و با حماسه آفريني هاي مردم عزيز ايران اسلامي توانست راه روشني براي خدمتگذاري صادقانه عناصر انقلابي فراهم آورد.

منتخبين آبادگران ايران اسلامي بر اساس باور و اعتقاد به همبستگي ملي و مشاركت عمومي ، با ارج نهادن به همه تلاش هاي مثبتي كه براي رسيدن به جايگاه والاي انقلاب اسلامي درجهان امروز صورت پذيرفته و منتخبين خود را به مجلس شوراي اسلامي فرستاده اند، امروز سربلند در دنيا ايستاده و فرياد بلندرساي تمدن اسلامي رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي را همچنان با رهبري خلف صالح او، رهبرعظيم الشان انقلاب خامنه اي عزيز دنبال مي كنند، اين بار نيز در گام سوم فرصت بدست آمده و بستر موجود تحولگرايي مثبت و مردمداري را غنيمت شمرده و همچنان پاي در صحنه انتخابات رياست جمهوري مي نهند.

اينك با شعار "اصولگرايي در انديشه، نوگرايي در روش، همگرايي در عمل منتخبين آبادگران ايران اسلامي در مجلس هفتم با حضور پرشور خود در صحنه نهمين انتخابات رياست جمهوري ، همزمان با برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي از تنها عضو باقي مانده از خانواده 30 نفره آبادگران راه يافته به مجلس شوراي اسلامي، خانم زينب كدخدا، حمايت قاطع به عمل مي آورد تا با كمك ديگر نمايندگان تهران و ديگر شهرستانهاي كشورمان براي رسيدن به شعار "يك ملت، يك نگرش، يك هدف" دست يابد.