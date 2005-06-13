واشنگتن پست: كاخ سفيد به دليل فقدان برنامه در حمله به عراق به چالش كشيده شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي واشنگتن پست درگزارش كوتاهي اعلام كرد كه طبق توصيه نامه اي كه هشت ماه پيش از جنگ عراق به توني بلر نخست وزير انگليس ارائه شد، نسبت به بي برنامگي امريكا براي دوران پس از جنگ به وي هشدار داده شده بود.

در اين يادداشت هشدارآميزعواقب پس از جنگ عراق " طولاني مدت و پر هزينه " عنوان شده است.

ديويد آلماسي يكي از سخنگويان كاخ سفيد با رد اين محتواي اين يادداشت كه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، اظهار كرد: " ما ماهيت اين نامه را نمي پذيريم زيرا حمله ما به عراق بدون برنامه براي دوران پس از جنگ نبوده است."

وي با انتقاد ازمحتواي نامه گفت: "مسئله مهم اينجا است كه اين نامه هشت ماه پيش ازآغار جنگ عراق نوشته شده است درحالي كه برنامه معيني براي دوران پس از جنگ عراق وجود داشت."

به نوشته واشنگتن پست اين نامه نشان مي دهد كه مقامات رسمي انگليس پيش از جنگ مشاهده مي كنند كه كارگزاران بوش براي آغاز جنگ مصمم هستند اما " تفكر كمي" در مورد " شكل گيري كشور پس از جنگ" داشتند.

كارمندان بلر در 21 جولاي 2001 دو روز پيش از ملاقات بلر با رئيس امنيت ملي انگليس در داونينگ استريت، يادداشتي هشت صفحه اي را تسليم وي كردند.

در اين يادداشت به بلر هشدار داده شد كه مسائل پس از جنگ در عراق احتمالاً اين جنگ را طولاني مدت و هزينه بر خواهد كرد.

دراين يادداشت همچنين در مورد بي برنامگي آمريكا براي دوران پس از جنگ عراق آمده است: " شواهد نشان مي دهد كه امريكا در مورد دوره پس از جنگ عراق برنامه ريزي خاصي ندارد و آمريكا اميد دارد كه بخشي از سنگيني اين بي برنامگي بر دوش انگليس خواهد بود."

در ادامه اين يادداشت هشدار داده شده است: " چيزي كه ما آمادگي آن را نداريم شمارزياد پناهندگاني است كه مطمئناً پس از جنگ به كمك هاي انساني نياز دارند و مسئله ديگر تعداد زيادي از عناصر رژيم سابق است كه به دليل جنگ از عراق فرار مي كنند و پس از جنگ خواهان بازگشت به كشورشان هستند."