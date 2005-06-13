در دولت كروبي افراد با هر تفكري مي توانند احساس امنيت كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اكرم دهقان مسئول كميته بانوان ستاد انتخاباتي حجت الاسلام مهدي كروبي در بين شهروندان علاقمند به كانديداي مذكور گفت : مهدي كروبي اعتقاد دارد كه كارهاي فرهنگي و عقيده اي را نمي توان با به دست گرفتن چوب و چماق انجام داد و نبايد به فكر ملت توهين كرد و اگر وي رياست جمهوري آينده كشور را در دست بگيرد، براي تمامي مردم، امنيت فكري را فراهم مي كند.

دهقان افزود : مهدي كروبي به برابرسازي فرصت هاي انساني در جامعه فكر مي كند و قصد دارد زمينه حضور زنان شايسته را كه به واسطه تبعيض از حضور در عرصه كار محروم بوده اند، ايجاد كند.





مسئول كميته بانوان ستاد مهدي كروبي گفت : كروبي به توسعه انسان محور فكر مي كند و با اتكاء به نيروي جوان و جمعيت بزرگ زنان كشور، قصد دارد به حركت در مسير توسعه شتاب دهد.