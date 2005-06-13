  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۳۷

مسئول كميته بانوان ستاد مهدي كروبي در كرج :

در دولت كروبي افراد با هر تفكري مي توانند احساس امنيت كنند

مسئول كميته بانوان ستاد كروبي گفت: در دولت مهدي كروبي، هر كس با هر تفكري مي تواند احساس امنيت كند و كروبي شرايط تفكر آزاد براي همگان را فراهم مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اكرم دهقان مسئول كميته بانوان ستاد انتخاباتي حجت الاسلام مهدي كروبي در بين شهروندان علاقمند به كانديداي مذكور گفت : مهدي كروبي اعتقاد دارد كه كارهاي فرهنگي و عقيده اي را نمي توان با به دست گرفتن چوب و چماق انجام داد و نبايد به فكر ملت توهين كرد و اگر وي رياست جمهوري آينده كشور را در دست بگيرد، براي تمامي مردم، امنيت فكري را فراهم مي كند.

 

دهقان افزود : مهدي كروبي به برابرسازي فرصت هاي انساني در جامعه فكر مي كند و قصد دارد زمينه حضور زنان شايسته را كه به واسطه تبعيض از حضور در عرصه كار محروم بوده اند، ايجاد كند.

مسئول كميته بانوان ستاد مهدي كروبي گفت : كروبي به توسعه انسان محور فكر مي كند و با اتكاء به نيروي جوان و جمعيت بزرگ زنان كشور، قصد دارد به حركت در مسير توسعه شتاب دهد.


وي تصريح كرد: نظام تأمين اجتماعي در كنار برابرسازي فرصت از ديگر برنامه هايي است كه دولت كروبي را در آينده با موفقيت رو به رو خواهد كرد.

کد مطلب 194720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها