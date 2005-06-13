تاكيد جبهه آزادي بخش فلسطين برمشروعيت سلاح مقاومت وانتفاضه

به گزارش خبرگزاري مهر، رمزي رباح عضو دفتر سياسي جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين در گفتگوي اختصاصي با شبكه خبري العالم اظهارداشت : مقاومت مورد حمايت همه نيروها و جريانهاي فلسطيني است و يك وفاق ملي براي حمايت از آن به مثابه حق مشروع ملت فلسطين دربيانيه قاهره وجود دارد.

وي افزود: بلحاظ بسته شدن افق هاي سياسي براي پايان دادن به مسئله شهرك سازي و سازش متعادل براساس قطعنامه هاي بين المللي، مقاومت و انتفاضه علاوه برفعاليت هاي سياسي سلاح ملت فلسطين است براي مقابله با تجاوزهاي فاشيستي و خشونت بار و تروريستي اسراييل كه ملت فلسطين با آن روبرو است.

عضو دفتر سياسي جبهه دمكراتيك فلسطين خواستار وحدت و سازماندهي مقاومت و برنامه سياسي مشترك براي رويارويي و با تجاوزهاي اسراييل به طورجدي تر و فعال تر شد.

وي درهمين حال به تعيين شرطهاي غيرقابل اجراي جديد اسراييل دربرابرابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اشاره كرد و درمورد تحميل طرح شارون برملت فلسطين درچارچوب سياست قطع ارتباط هشدارداد وگفت: هدف اين طرح مسكوت گذاردن مسئله شهركها و پايان دادن به اشغالگري و عقب نشيني به مرزهاي سال 67 است .

رباح گفت : شارون طرح قطع ارتباط را براي منتقل كردن 7 هزار شهرك نشين از غزه وساخت سه هزارو ششصد واحد مسكوني براي اين شهرك نشينان در كرانه غربي انتخاب كرد تا بركرانه غربي چيره شود وموضوع برپايي كشور مستقل فلسطين را از بين ببرد.