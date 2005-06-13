دومين اجلاس پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا بدون نتيجه پايان يافت

دكتر بهزاد قره ياضي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: دومين اجلاس پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كه در مونترال كانادا با حضور هيئتي متشكل از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت و وزارت صنايع برگزار شد. در اين اجلاس بيش از 200 نفر از 170 كشور دنيا شركت داشتند.

وي تصريح نمود: اين اجلاس از آن جهت حائز اهميت بود كه بر طبق ماده 18 پروتكل، كشورها موظف شده بودند تا پس از اجرايي شدن پروتكل، محموله هاي مواد زنده حاوي محصولات تراريخته كه مورد تبادل بين المللي قرار مي گيرند، برچسب گذاري، شناسايي و تعيين شوند.

دكتر قره ياضي اظهار كرد: در اين اجلاس كشور برزيل به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته شركت داشت و كشور زلاندنو نيز عليرغم اينكه نه توليد كننده و نه مصرف كننده اين گونه محصولات است جهت حمايت از دولت آمريكا در اين اجلاس شركت كرده بود.

وي يادآور شد: پس از پنچ روز كار فشرده متن مورد توافق همه كشورهاي حاضر در اجلاس با مخالفت دو كشور برزيل و زلاندنو مواجه شد و با توجه به اينكه تصميمات پروتكل كارتاهنا بر اساس اجماع صورت مي گيرد، اين اجلاس بدون اتخاذ هيچ گونه تصميمي به پايان رسيد.

دكتر قره ياضي با بيان اين مطلب افزود: بر اساس پروتكل ايمني زيستي كه به تصويب مجلس رسيده، دولت ايران در اين زمينه تعهداتي را پذيرفته كه به نظر مي رسد به تعداد زيادي از آنها عمل نكرده است. با توجه به تشكيل شوراي حكام و پيش بيني بررسي پايبندي كشور به تعهداتش، در صورت ادامه تعلل رييس جمهور در ابلاغ مصوبات دولت مبني بر انتخاب مرجع ملي اين پروتكل، بايد عواقب غير قابل پيش بيني را انتظار داشت.