خودداري ستارگان سينماي مصر از همكاري به نفع حسني مبارك

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، تعدادي از هنرمندان مصري نظير حسين فهمي، ليلا علاوي، الهام شاهين و نورالشريف به پيشنهاد مسئول گروه اتحاد پاسخ منفي دادند. به اين ترتيب آقاي محمد عبدالعلا ناگزير به مذاكره با هنرمندان دست دوم شد كه حتي اين عده هم هنوز به پيشنهاد او پاسخي نداده و اعلام كرده اند نياز به وقت بيشتر براي سبك و سنگين كردن شرايط دارند.

صفوت الشريف، رييس پارلمان مصر و دبير كل حزب دمكراتيك ملي، اخيراً هرگونه ارتباط پارلمان را با گردانندگان گروه اتحاد تكذيب كرد. اما آگاهان معتقدند اين تكذيب به دنبال ناكامي عبدالعلا در كشاندن پاي ستارگان سينماي مصر به كارناوال حمايت از حسني مبارك اتفاق افتاد كه هدف آن مقابله با گروه مخالف "جنبش كفايه" است. عبدالعلا تا به حال موفق به جلب حمايت تعدادي از اعضاي حزب حاكم شده و به آنان قول داده حداقل امضاي 20 تا 30 نفر از ستارگان نامدار دنياي هنر مصر را پاي بيانيه حمايت از حسني مبارك بنشاند.

در همين حال، حسين فهمي ادعاي عبدالعلا را مبني بر اينكه وي (فهمي) پيشتر موافقت خود را براي فعاليت به عنوان سخنگوي گروه اتحاد اعلام كرده، تكذيب كرد. او گفت: "من به شدت تعجب مي كنم كه مي شنوم عبدالعلا مدعي است با من ديدار كرده و از من در اين مورد قول همكاري گرفته است." گروه اتحاد به دنبال اين ناكامي اعلام كرد كرم جابر، برنده مدال طلاي كشتي المپيك، را به عنوان سخنگوي خود برگزيده است. كارشناسان انتخاب جابر را حركتي چندان موفق ارزيابي نمي كنند.

