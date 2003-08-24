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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۲۱:۲۵

محروميت دائمي و چند ماهه براي سبك هاي آزاد

پس از آنكه روز جمعه شاهد اعتراضات شديد و در برخي موارد توهين به داوران از سوي برخي سبك ها در جريان مسابقات سبك هاي آزاد غير رينگي بوديم فدراسيون كاراته با بررسي جوانب احكامي را در اين مورد صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر پروانه فعاليت سبك "كن شين كان" كاراته به دليل عدم رعايت شئونات اخلاقي و توهين به داوران براي هميشه لغوشد، سبك هاي كيوكوشين ماتسوئي و كيوكوشين ماتسوشيما به دليل عدم توانايي در كنترل افراد تحت پوشش خود به مدت 3 ماه از فعاليت در كليه سطوح محروم شدند. حامد زندي به دليل عدم رعايت قوانين و توهين به داوران به مدت يك سال از حضور در مسابقات محروم شد، حسين بهرامي عضو تيم سبك كيوكوشين ماتسو شيما به علت عدم رعايت قوانين به مدت 6 ماه محروم شد.

علي شهبازي عضو هيات رييسه سبك كيوكوشين ماتسوئي به علت عدم رعايت قوانين و توهين به سرداور از عضويت در هيات رييسه سبك محروم شد. فرزان فروزان و آرش شريفي 2 بازيكن ارزنده اين مسابقات به دليل رعايت اخلاق و نمايش روحيه والاي يك قهرمان به مدت يكسال از درجه ارشديت در دريافت دان برخوردار خواهند شد و سبك هاي شين زن، سي دوكان، هان مودو، آشي هارا، كيوكوشين بين المللي، ان شين و داي دوجوگو به دليل رعايت شئونات اخلاق و مقررات مورد تقدير قرار گرفتند. 

کد مطلب 19473

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