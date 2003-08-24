محروميت دائمي و چند ماهه براي سبك هاي آزاد

به گزارش خبرگزاري مهر پروانه فعاليت سبك "كن شين كان" كاراته به دليل عدم رعايت شئونات اخلاقي و توهين به داوران براي هميشه لغوشد، سبك هاي كيوكوشين ماتسوئي و كيوكوشين ماتسوشيما به دليل عدم توانايي در كنترل افراد تحت پوشش خود به مدت 3 ماه از فعاليت در كليه سطوح محروم شدند. حامد زندي به دليل عدم رعايت قوانين و توهين به داوران به مدت يك سال از حضور در مسابقات محروم شد، حسين بهرامي عضو تيم سبك كيوكوشين ماتسو شيما به علت عدم رعايت قوانين به مدت 6 ماه محروم شد.

علي شهبازي عضو هيات رييسه سبك كيوكوشين ماتسوئي به علت عدم رعايت قوانين و توهين به سرداور از عضويت در هيات رييسه سبك محروم شد. فرزان فروزان و آرش شريفي 2 بازيكن ارزنده اين مسابقات به دليل رعايت اخلاق و نمايش روحيه والاي يك قهرمان به مدت يكسال از درجه ارشديت در دريافت دان برخوردار خواهند شد و سبك هاي شين زن، سي دوكان، هان مودو، آشي هارا، كيوكوشين بين المللي، ان شين و داي دوجوگو به دليل رعايت شئونات اخلاق و مقررات مورد تقدير قرار گرفتند.