كوبا در جاماييكا جشنواره فيلم برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، در جشنواره فيلم هاي كوبايي كه به مدت پنج روز در كينگستن برگزار خواهد شد، پنج فيلم بلند سينمايي و سه فيلم مستند به نمايش درمي آيد و شركت در آن براي عموم آزاد است. از ديگر برنامه هاي جشنواره برپايي يك كارگاه آموزشي با حضور ريگوبرتو لوپز پگو و عمر گونزالز خيمنز است كه در آن اين دو فيلمساز و نويسنده مشهور كوبايي علايق مشترك خود را با فيلمسازان جاماييكايي در ميان خواهند گذاشت.

از جمله فيلم هاي شركت كننده در نخستين جشنواره فيلم هاي كوبايي در جاماييكا مي توان به "يك مرد موفق"، "قلب من"، "بوي بلوط" و "پيشگويي هاي آماندا" اشاره كرد. مراسم افتتاح رسمي روز چهارشنبه در پايتخت جاماييكا و با حضور مقام هاي رسمي سفارت كوبا و نمايندگان دولت و صنعت فيلمسازي جاماييكا برگزار مي شود. هر هشت فيلم جشنواره به زبان اسپانيولي و با زيرنويس هاي انگليسي به نمايش درمي آيند.

كشور كوبا صنعت فيلمسازي چندان پررونقي ندارد و به دليل تحريم هاي اعمال شده از سوي ايالات متحده، از توان لازم براي رقابت با فيلم هاي هاليوودي برخوردار نيست. به همين دليل دولت كوبا تلاش مي كند با اكران محدود فيلم هاي توليد شده اين كشور در سرزمين هاي همجوار، تصويري دقيق تر از زندگي مردم كوبا براي جهانيان به نمايش بگذارد. در سال هاي اخير، اليور استون نامدار با حضور در كاخ رياست جمهوري كوبا و ديدار با فيدل كاسترو، دو فيلم مستند از رييس جمهور اين كشور ساخت و در سراسر جهان به نمايش گذاشت.



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