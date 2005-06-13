هيات هاي استانهامسوول تيم هاي ليگي استانشان هستند/ تشريح قوانين و مقررات مسابقات آينده

به گزارش خبرنگار" مهر" حسن نوربخش با بيان مطلب فوق اظهارداشت: هيات هاي بسكتبال استانها، بايد برتيمهاي حاضر درليگ كشورنظارت مستقيم داشته باشند و امورات آنان را زير نظرداشته باشند و باشگاهها نيزفكرنكنند كه مستقل و بدون نظر رييس هيات بسكتبال استان خود ، مي توانند مستقلا اقدام و برنامه ريزي كنند

نوربخش همچنين افزود: علي رغم اينكه مسابقات ميني بسكتبال درسال گذشته برگزارنشد اما امسال اين مسابقات درچهارمنطقه به انجام مي رسد. وي همچنين نحوه برگزاري مسابقات ليگ برترودسته اول را به شرح ذيل اعلام كرد:

شيوه برگزاري مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور

گروه بندي هاي تيم - گروه A:

صنام تهران ، ذوب آهن اصفهان، پگاه فارس ، پتروشيمي بندرامام ، شهرداري گرگان ، فرش مشهد ، دانشگاه آزاد تهران و گل گهر سيرجان

گروه B:

صبا باتري تهران ، پيكان تهران، راه آهن تهران، پگاه همدان، نگارسنگ شهركرد، پيام ارتباطات اصفهان، آذرپيام ارتباطات اروميه، نيرو اهواز



نحوه برگزاري مسابقات:

1- هر دو گروه بصورت رفت و برگشت مسابقات را انجام مي دهند.

2- يك هفته استراحت بين نيم فصل اول و دوم

3- چهار تيم اول گروه A و چها ر تيم گروه B بازي هاي پلي آف (حذفي) را بصورت رفت و برگشت و به شكل زير انجام مي دهند.

اول گروه A با چهارم گروه B ، برنده (1) بازنده (5)

اول گروه B با چهارم گروه A ، (برنده (2) بازنده (6)

دوم گروه A با سوم گروه B ، برنده (3) بازنده (7)

دوم گروه B با سوم گروه A ، برنده (4) بازنده (8)

4- چهار تيم برنده براي مقام هاي اول تا چهارم و چهار تيم بازنده براي مقام هاي پنجم تا هشتم بازي مي كنند.

6- بازنده ها براي بازي رده بندي و برنده ها براي بازي فينال

7- چهار تيم بازنده بند 3 براي مقام هاي پنجم تا هشتم بصورت 5 تا 8 و 6 با 7 بازي مي كنند و برنده ها براي مقام پنجم و ششم و بازنده ها براي مقام هاي هفتم و هشتم مبارزه مي كنند.

8- چهارتيم پايين A و چهارتيم پايين B به شكل بالابراي مقام هاي نهم تا شانزدهم بازي مي كنند.

9- تيم هاي پانزدهم و شانزدهم به دسته اول سقوط مي كنند.

10- تيم هاي سيزدهم و چهاردهم و تيم هاي سوم و چهارم دسته اول بشكل دوره اي با هم بازي مي كنند و تيمهاي اول و دوم به ليگ برتر و تيمهاي سوم و چهارم به ليگ دسته اول مي روند.

11- هرتيم مي تواند از 2 بازيكن خارجي استفاده كند . مهلت معرفي بازيكنان خارجي زمان استراحت بين دور رفت و برگشت است و بازيكنان داخلي هم همين طور.

12- هيچ بازيكني چه خارجي و چه داخلي بدون كارت مسابقات نمي تواند درمسابقات شركت كند.

13- در تمام مسابقات هر تيم فقط 12 بازيكن و 7 همراه را مي تواند در نيمكت ذخيره داشته باشد.