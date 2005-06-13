  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۰۱

درمجمع عمومي فدراسيون بسكتبال ازسوي محمددرخشان عنوان شد:

بسكتبال پس از شرايط نااميد كننده حركت سريع و رو به رشدي داشت

طي چند سال اخير، دورادور ناظر فعاليتها و برنامه هاي فدراسيون بسكتبال بوده ام كه طي آن اين رشته ورزشي خيلي سريع، روندي رو به رشد و با موفقيت را پس ازشرايطي نااميد كننده كه حاكم شده بود، طي كرد كه اين موضوع به زحمات محمود مشحون رئيس فدراسيون بسكتبال باز مي گردد.

به گزارش خبرنگار" مهر" محمد درخشان رئيس مجمع عمومي ساليانه فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق، اظهارداشت: طبق طرح جامع ورزش مواردي وجود دارد كه چنانچه رشته اي ورزشي اين موارد را دارا باشد، مورد حمايت بيشترسازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك قرارمي گيرد كه برخي ازاين موارد مورد توجه مردم قرارداشتند.

چگونگي گسترش آسان وسهل الوصول شدن يك رشته، روند روبه رشد تا جائيكه بتواند المپيكي شود، امكان پيشرفت ورشد سريع داشته باشد كه فدراسيون بسكتبال درجميع اين موارد كاملا شناخته شده است وعقبه بسيارخوبي دارد. زيرا بعد ازفوتبال بهمراه واليبال جزو اولين رشته هاي پرطرفدار است كه امكانات ويژه نمي خواهد وطبق مطالعات طرح جامع ورزش بسكتبال ورزشي درجه اول است كه بايد سرمايه گذاري بهتري براي آن مد نظرقرارگيرد.
درخشان موفقيتهاي بسكتبال را فقط دربعد فني ونتايج ندانست وتاكيد كرد: علاوه برموفقيت دربعد فني ونتايج، فدراسيون بسكتبال همواره در انجام برنامه هاي مدنظرسازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك هم پيشقدم بود وطبق آن عمل كرده است ودربعد برنامه هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني هم يكي ازبهترين ها بودند كه به اين جهت فدراسيون بسكتبال متمايزشده است وفدراسيوني كاملا منظم وبا برنامه است.

کد مطلب 194738

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها