بسكتبال پس از شرايط نااميد كننده حركت سريع و رو به رشدي داشت

به گزارش خبرنگار" مهر" محمد درخشان رئيس مجمع عمومي ساليانه فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق، اظهارداشت: طبق طرح جامع ورزش مواردي وجود دارد كه چنانچه رشته اي ورزشي اين موارد را دارا باشد، مورد حمايت بيشترسازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك قرارمي گيرد كه برخي ازاين موارد مورد توجه مردم قرارداشتند.

چگونگي گسترش آسان وسهل الوصول شدن يك رشته، روند روبه رشد تا جائيكه بتواند المپيكي شود، امكان پيشرفت ورشد سريع داشته باشد كه فدراسيون بسكتبال درجميع اين موارد كاملا شناخته شده است وعقبه بسيارخوبي دارد. زيرا بعد ازفوتبال بهمراه واليبال جزو اولين رشته هاي پرطرفدار است كه امكانات ويژه نمي خواهد وطبق مطالعات طرح جامع ورزش بسكتبال ورزشي درجه اول است كه بايد سرمايه گذاري بهتري براي آن مد نظرقرارگيرد.

درخشان موفقيتهاي بسكتبال را فقط دربعد فني ونتايج ندانست وتاكيد كرد: علاوه برموفقيت دربعد فني ونتايج، فدراسيون بسكتبال همواره در انجام برنامه هاي مدنظرسازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك هم پيشقدم بود وطبق آن عمل كرده است ودربعد برنامه هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني هم يكي ازبهترين ها بودند كه به اين جهت فدراسيون بسكتبال متمايزشده است وفدراسيوني كاملا منظم وبا برنامه است.