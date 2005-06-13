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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۱۳

خانه اي از شن و مه ، مرد عنكبوتي و نجات سرباز رايان در موسسه آموزش عالي سوره

به همت روابط عمومي موسسه آموزش عالي سوره حوزه هنري ، 3 فيلم سينمايي "خانه اي از شن و مه " ، "مرد عنكبوتي " و "نجات سرباز رايان " با زبان اصلي در سالن اجتماعات اين موسسه به نمايش در مي آيد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" فيلم هاي سينمايي :"خانه اي ازشن ومه " ساخته " وديم پرلمن " و "مرد عنكبوتي " ساخته " سام ريمي " ساعت 17 روزسه شنبه 24 خرداد ماه و همچنين فيلم سينمايي "نجات سربازرايان " ساخته " استيون اسپيلبرگ " چهارشنبه 25 خرداد ماه جاري ساعت 16درسالن اجتماعات اين موسسه به نمايش گذاشته مي شود.

"نجات سربازايران " فيلمي تاثيرگذاروشگرف با مضموني صلح طلبانه وضد جنگ است .

"اسپيلبرگ" دراين فيلم رويكردي بسيار رئاليستي به جنگ داشته و ويراني ها و تخريب هايي كه جنگ از هر لحاظ پديد مي آورد را به تصوير كشيده است .

کد مطلب 194739

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