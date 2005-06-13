اسپيلبرگ: هنوز خيلي چيزها از فيلمسازي نمي دانم

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، فيلمساز 58 ساله و قدرتمند امريكايي با اينكه معتقد است زندگي به همراه خانواده در محيطي پرجنجال نظير هاليوود چندان هم آسان نيست، اما به اين نتيجه رسيده كه حضورش در منطقه اي دورافتاده باعث جلب نظر بيشتر اهالي مي شود و زندگي را براي او و خانواده اش سخت تر مي كند.

اسپيلبرگ مي گويد: "هميشه با خودم فكر مي كنم كه اگر به جاي هاليوود مكان زندگي ام را به مونتانا منتقل كنم، موجب جلب توجه بيشتري خواهم شد. اما اينجا در هاليوود، اگر حتي يك ستاره بزرگ تلويزيوني هم در خيابان باشد، من مي توانم با خيال آسوده خريد كنم و براي فيلم ديدن به سينما بروم. گاهي وقت ها مردم مرا مي بينند و مي گويند "اسپيلبرگ؟ فراموشش كن. يك نفر از بازيگران سريال . . . آنجاست" و بعد با سرعت به طرف او مي دوند."

اين فيلمساز پرسابقه با اينكه در تدارك اكران بيست و دومين فيلم بلند سينمايي خود است، اما هنوز هم از رفتن روي صحنه فيلمبرداري وحشت دارد و حتي پس از اين همه سال به هنگام نشستن پشت دوربين احساس خستگي مي كند. اسپيلبرگ اين حس خود را چنين توصيف مي كند: "چندين سال پيش وقتي بيست و چند سال بيشتر نداشتم، موقع نشستن پشت دوربين حالت تهوع به من دست مي داد. هنوز هم همين احساس را دارم. ولي از اينكه مي بينم بعد از اين همه سال خيلي چيزها را نمي دانم، نوعي احساس فروتني به من دست مي دهد. خدا را شكر مي كنم كه در فيلمسازي هنوز بسياري نكات را نياموخته ام. چون كل پروسه فيلم ساختن نوعي كشف است."

