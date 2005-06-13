فيلم سينمايي شرق بهشت در حوزه هنري كرج

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر دوره جديد سلسله برنامه هاي هفتگي پخش ونقد وبررسي فيلم هاي تاريخي وكلاسيك سينما كه به همت دفترهنرهاي تصويري حوزه هنري كرج راه اندازي شده تا كنون با پخش فيلم هايي چون : "چه كسي ليبرتي والاس را كشت " به كارگرداني جان فورد، "طناب " ساخته آلفرد هيچكاك و "روشنايي هاي شهر" به كارگرداني چارلي چاپلين با استقبال كم نظيرهنرمندان مواجه شده است .

شايان ذكراست ، دراين سلسله برنامه كه به صورت رايگان همه هفته روزهاي سه شنبه ساعت 16 درحوزه هنري كرج برگزارمي شود ، پس ازاتمام نمايش ، فيلم توسط كارشناسان مورد نقد وبررسي قرارمي گيرد .