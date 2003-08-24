درگيريهاي پراكنده در ليبريا همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتد پرس، دولت ليبريا و شورشيان يكديگر را به برانگيختن درگيري هنگام ورود هلي كوپترهاي آمريكايي براي كمك به نيروهاي حافظ صلح متهم كردند.

پيمان صلح هفته پيش به طور رسمي به آخرين درگيري هاي داخلي ليبريا پايان داد اما نيروهاي شورشي و نيروهاي دولت هنوز با هم اختلاف نظر دارند و مناطق خارج از مونرويا اغلب دچار تشنج است.

زيردرياييهاي جديد نيروي دريايي آمريكا نيز وارد آبهاي ليبريا شدند تا طي سه هفته آينده در حفظ آرامش منطقه به نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا كمك كنند.

لازم به ذكر است ازدوهفته گذشته و با خروج چارلزتيلور رييس جمهور پيشين ليبريا، جنگ داخلي چندين ساله بين شورشيان و نيروهاي دولتي رسما پايان يافت .









