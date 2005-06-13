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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

گلاب آدينه در آرامش در ميان مردگان

فيلم " آرامش درميان مردگان " به كارگرداني " مهرداد فريد " در تهران كليد خورد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر "، اولين ساخته " مهرداد فريد " در مقام كارگردان در تهران كليد خورد. فيلم مضموني اجتماعي دارد ودرباره زندگي پيرزني است كه دربهشت زهرا باغبان است.

قابل توجه است نويسنده و كارگردان آرامش درميان مردگان "مهرداد فريد " و مديرفيلمبرداري آن غلامرضا آزادي است.  دستيار اول كارگردان و برنامه ريز فيلم  جواد فرحاني و صدابردار، بابك اخوان است. همچنين طراح گريم اين فيلم  محمد رضا قومي، طراح صحنه ولباس، سحرشهامت و اجراء گريم  به عهده  فرناز انصار مي باشد. عكاس فيلم كوروش پيراست و نيلوفرخوش خلق ، نورا هاشمي ، محمود رضايي ،  محسن حسيني درآن بازي دارند. تهيه كنندگي فيلم برعهده موسسه فانوس خيال است .

 

کد مطلب 194750

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