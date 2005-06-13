گلاب آدينه در آرامش در ميان مردگان

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر "، اولين ساخته " مهرداد فريد " در مقام كارگردان در تهران كليد خورد. فيلم مضموني اجتماعي دارد ودرباره زندگي پيرزني است كه دربهشت زهرا باغبان است.

قابل توجه است نويسنده و كارگردان آرامش درميان مردگان "مهرداد فريد " و مديرفيلمبرداري آن غلامرضا آزادي است. دستيار اول كارگردان و برنامه ريز فيلم جواد فرحاني و صدابردار، بابك اخوان است. همچنين طراح گريم اين فيلم محمد رضا قومي، طراح صحنه ولباس، سحرشهامت و اجراء گريم به عهده فرناز انصار مي باشد. عكاس فيلم كوروش پيراست و نيلوفرخوش خلق ، نورا هاشمي ، محمود رضايي ، محسن حسيني درآن بازي دارند. تهيه كنندگي فيلم برعهده موسسه فانوس خيال است .