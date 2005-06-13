پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، تاريخ تشيع و انديشه سياسي در اسلام در دانشگاه امام صادق (ع)

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، خواهران و برادران داوطلب كليه رشته هاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، با توجه به شرايط خاص مندرج در اين ويژه نامه مي توانند داوطلب رشته هاي مديريت آموزشي، تاريخ تشيع و انديشه سياسي در اسلام دانشگاه امام صادق (ع) شوند.

آزمون عمومي دانشگاه روز پنجشنبه 16 تير ماه و آزمون تخصصي بعد ازظهر همان روز برگزار خواهد شد.

دوره آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دروس پيش نياز حدود 5/2 سال و به صورت تمام وقت روزانه مي باشد. طلاب واجد شرايط معرفي شده از طرف سازمان سنجش نيز جزو داوطلبان محسوب مي شوند.

با توجه به اينكه دانشگاه امام صادق (ع) غير دولتي است دانشجويان متعهد مي شوند در طول تحصيل ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند و طبق مقررات به دانشگاه تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل بسپارند كه در صورت نياز از آنها استفاده شود.